Feng Shui: qué significa poner una vela blanca en el centro de la mesa

En el Feng Shui , cada objeto y su ubicación dentro del hogar influyen directamente en la circulación de la energía vital, conocida como Chi. En este sentido, las velas son elementos poderosos porque representan el fuego: uno de los 5 elementos fundamentales de esta filosofía oriental.

El uso consciente de una vela blanca puede armonizar espacios y emociones. Colocarla en el centro de la mesa no es un gesto decorativo al azar. Según especialistas en Feng Shui, esta práctica tiene un fuerte simbolismo energético y espiritual, especialmente cuando se realiza con intención.

El significado espiritual y energético de la vela blanca en el centro de la mesa, según el Feng Shui

El centro de la mesa, ya sea del comedor o de una mesa principal, actúa como un punto de reunión y equilibrio para quienes habitan el espacio. De acuerdo con la experta en Feng Shui Lillian Too, el color blanco está asociado a la pureza, la claridad mental y la renovación energética.

En esta filosofía, también se vincula con el elemento metal, que simboliza orden, precisión y limpieza energética. Al encender una vela blanca, se busca disipar energías densas y promover un ambiente de paz y armonía.

El hecho de colocarla en el centro de la mesa refuerza su poder, ya que esta zona representa el equilibrio y la unión. Según la Escuela Budista Tántrica del Feng Shui (BTB), el centro de los espacios está relacionado con la salud general y la estabilidad emocional del hogar. De esta manera, una vela blanca encendida en este punto puede favorecer la calma, mejorar la comunicación y atraer una sensación de bienestar.

Feng Shui: ¿Cómo potenciar el efecto energético de una vela blanca en el centro de la mesa?

Los especialistas recomiendan colocar la vela blanca en un recipiente de vidrio transparente o cerámica clara. Estos materiales no interfieren con la energía del fuego y permiten que el Chi fluya de manera limpia.

Se debe evitar usar recipientes de plástico o metal oscuro, ya que pueden bloquear o distorsionar la intención energética (además de ser peligrosos para las personas). Para potenciar su significado espiritual, se sugiere encender la vela con una intención clara, preferiblemente en momentos de tranquilidad, como antes de una comida familiar o durante una cena consciente.

Algunos expertos, como la consultora Feng Shui Karen Kingston, aconsejan acompañar el ritual con una breve visualización o afirmación positiva. Además, recomienda mantener la mesa despejada y limpia alrededor de la vela. De esta forma, la energía se concentra y se distribuye de forma equilibrada en todo el espacio.