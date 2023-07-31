Grupo Anderson’s reafirma su liderazgo digital en los Premios #LATAMDigital

Grupo Anderson's, el reconocido complejo restaurantero, ha obtenido merecidamente el reconocimiento en los Premios #LatamDigital por segundo año consecutivo. Su enfoque innovador y creativo les ha permitido triunfar en tres categorías: Mejor experiencia de compra, Mejor servicio al cliente omnicanal y Mejor estrategia omnicanal.

En primer lugar, H Roof by Grupo Anderson's se ha llevado el premio a la "Mejor experiencia de compra". Este exclusivo club nocturno de México ha transformado por completo su experiencia de compra en el mundo digital del turismo. Han implementado un sistema virtual automatizado que simplifica las reservas. A través de anuncios web, los usuarios son redirigidos a WhatsApp, donde pueden solicitar cotizaciones y hacer reservas de manera sencilla.

En segundo lugar, Grupo Anderson's se destaca por su excelente "Servicio al cliente omnicanal". Han lanzado una estrategia de realidad aumentada en la 5ta Avenida de Playa del Carmen, donde cuentan con 8 restaurantes. A través de las redes sociales, han informado sobre los puntos de realidad aumentada que ofrecen premios a los turistas al escanear códigos QR únicos en páginas dinámicas.

Para cerrar, como tercer y último premio, Grupo Anderson’s fue galardonado como la "Mejor estrategia omnicanal" gracias a su exitosa campaña de crowdfunding para la marca La Vicenta, a través de la plataforma Play Business. El objetivo principal fue convertir a los clientes en socios leales. Esta estrategia se implementó en todos los canales digitales, desde el uso de influencers y menús emergentes hasta las redes sociales, los correos electrónicos, los espectáculos en las principales avenidas y las entrevistas en los medios de comunicación.

Estos logros de Grupo Anderson's demuestran su capacidad para adaptarse y aprovechar las oportunidades que brinda el mundo digital. Su enfoque innovador y creativo los ha destacado en el ámbito empresarial latinoamericano. Los Premios #LatamDigital reconocen y celebran estos logros, animando a otras organizaciones a seguir su ejemplo y buscar nuevas formas de crecimiento digital. ¡Felicitaciones a Grupo Anderson's por su merecido éxito en estos premios y por su contribución al desarrollo digital de América Latina!