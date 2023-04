Grupo Firme impacta con su nueva canción: ¿De qué trata?

Hablar de Grupo Firme es hacer referencia a la agrupación de regional mexicano más exitosa del momento, por lo que muchos quieren saber de qué trata su nueva canción.

El grupo que lidera Eduin Caz afirmó que todavía no hay un nombre para la pieza y que cuando hablan de la canción se refieren a esta de diversas formas. También mencionaron que esperan que sea un gran éxito tal y como lo es Ya Supérame, Gracias u otra de las que en anteriores momentos han salido a la luz.

¿De qué trata la nueva canción de Grupo Firme?

Un fragmento del nuevo material es: “ando haciendo una rifa pa´ mandar lejos, qué crees, tú traes todos los boletos, mereces el primer lugar, en eso de hacer todo mal, le echaste muchas ganas, ten tu premio y te me largas, felicidades, te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre, y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane, felicidades, ya puedes reclamar tu futuro sin mí y ese va sin regreso, me disculpas si no puse las instrucciones pa’ estar sin mis besos, neta que mi respeto de tu mérito y esfuerzo pa´ ganarte mi desprecio”.

El grupo está por empezar su nueva gira en Estados Unidos que se llama Hay Que Conectarla después de lo que fue Enfiestados y Amanecidos. Eduin Caz, Joaquín Ruiz, Fito Rubio, Dylan Camacho, AB Luna, Jhonny Caz y Christian Téllez seguirán la fiesta en grandes estadios del país americano y también les gustaría regresar a México.

El conjunto destacó que cuentan con proyectos para entrar al estudio de grabación con importantes exponentes del regional como lo son Peso Pluma y Junior H, dos de los jóvenes que están pegando fuerte en redes sociales y que se apoderan de los primeros lugares en Spotify y otras plataformas.