Hanna Howell lanza polémico mensaje a Peso Pluma tras escándalo por Kenia Os

Han pasado algunos días desde que el nombre de Kenia Os se volvió tendencia en el mundo de las redes sociales luego de soltar algunos detalles respecto a la forma en cómo comenzó la relación que actualmente tiene con Peso Pluma, quien antes de ser su pareja sostuvo distintos vínculos con otras mujeres, entre ellas Hanna Howell.

Hanna Howell es una modelo e influencer norteamericana que ganó reconocimiento a partir de su trabajo y la relación que tuvo con Peso Pluma antes de que este tuviera una fama mundial. Ante tal situación, aprovechó la popularidad que hoy maneja para dar a conocer un detalle en torno a este personaje y a Kenia Os.

¿Qué mensaje lanzó Hanna Howell sobre Peso Pluma y Kenia Os?

Fue a través de sus redes sociales que Hanna Howell compartió algunas fotografías que son una clara respuesta a las personas que aseguran que no tuvo una relación con Peso Pluma, mismas que llegan en el momento en que Kenia Os reveló que su acercamiento con el cantante se dio en las fechas en que estaba con la norteamericana.

Del mismo modo, a esta serie de imágenes se suma el comunicado que la modelo lanzó en donde asegura que el cantante de corridos tumbados es una persona “narcicista”, asegurando que, en el pasado, intentaron pagarle para que guardara silencio, esto recordando que tuvieron un vínculo afectivo hace un par de años.

Ante este hecho, los comentarios no dejaron de aparecer en el apartado digital sobre las fotografías compartidas por la propia Hanna Howell que, en efecto, comprobarían la relación que vivió con Peso Pluma en el año 2024, lo cual habla del impacto que este tuvo en su vida y de la forma en cómo sostuvieron un vínculo durante meses.

¿Qué dijo Peso Pluma al respecto?

Cabe mencionar que, hasta el momento, Peso Pluma no ha dicho nada respecto a lo comentado por su antigua pareja sentimental , por lo que sus millones de fanáticos alrededor del mundo esperan que brinde un comunicado que subsane con las polémicas en donde también ha salido embarrada su novia actual, Kenia Os.