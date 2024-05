Hermana de Daniel Masciarelli rompe el silencio sobre la detención del cantante

Cuando estaba a punto de grabar su nuevo material discográfico en Argentina, la vida del cantante Daniel Dueñas Masciarelli, cuyo nombre artístico es ‘Danny Rey’, dio un vuelco dramático e inesperado.

El tapatío fue detenido el pasado 4 de enero en Argentina acusado de tocar indebidamente a una de sus sobrinas de tres años, por lo que fue extraditado en marzo a Guadalajara y, a los pocos días, vinculado a proceso y recluido en el Penal de Puente Grande, Jalisco.

¿Qué dijo su hermana al respecto?

¿Pudo ser capaz Daniel de cometer el crimen del que se le acusa?, esto dijo en exclusiva para Ventaneando su hermana Mabel Dueñas, quien calificó como un infierno para su familia la detención del cantante provocada por su aun esposo y padre de sus cuatro hijas.

“Este infierno no empieza en enero, este infierno yo lo llevo pasando ya muchos años con esta persona. He vivido violencia psicológica todo mi matrimonio, he tenido violencia vicaria y amenazas de muerte. Al final, mi hermano lo que está viviendo es un daño colateral de todo lo que yo he vivido”, sentenció.

¿Por qué acusaron a Dan Masciarelli? De acuerdo a la denuncia presentada por su esposo en 2023, los tocamientos ocurrieron cuando Mabel y sus hijas vivían con su hermano Daniel. Pero, ¿qué fue lo que motivó esta acusación tan delicada?

“Esta persona me corre de la casa durante el proceso de cáncer de mi hija y mi hermano me ofreció las puertas de su casa y yo me fui a vivir con él durante cuatro meses. La gente que conoce al papá de mis hijas no me puede dejar mentir. Es una persona a la que le gusta mentir, es como un narcisista, como un psicópata narcisista”, agregó.

“No sé si lo esté haciendo por venganza, no quiere pagar a lo mejor la pensión alimenticia. Las niñas ahorita no tienen escuela, no las pude volver a reinscribir porque tienen adeudo en la escuela. Entonces yo digo: ‘¿Cuánto te importan tus hijas?’”, recalcó.

¿Cómo se encuentra Daniel Masciarelli?

Mabel relató cómo se encuentra Daniel e insistió en que su hija nunca fue tocada por él: “No la está pasando nada bien, él es inocente y él no tiene ninguna culpa, no hay una historia que perseguir. Mis hijas jamás me han contado nada, tienen un año en terapia y no han sacado absolutamente ninguna historia”.

¿Qué dijo el abogado de Dan Masciarelli?

El abogado penalista Alberto Adair Martínez, quien recientemente tomó la defensa de Daniel Masciarelli, compartió cuál es el estatus del caso.

“Yo estoy convencido de que Daniel es inocente. Si tú analizas la carpeta de investigación hay demasiadas irregularidades, concretamente unas entrevistas que les hicieron a las niñas en la Fiscalía donde ese día no servía la cámara que grababa. Las entrevistas a menores deben ser grabadas porque así lo marcan los protocolos y ese día las cámaras no servían”.

“El dictamen psicológico arrojó que no tienen un daño psicológico. El dictamen ginecológico salió que no tienen un daño ginecológico las niñas; o sea, realmente todas las pruebas son a favor de Daniel. Esas son las pruebas por las que hoy Daniel está en la cárcel, pruebas de las cuelas no se les notificó a la mamá que tiene la custodia, ella ni siquiera firma su consentimiento para que a sus hijas las sometan a una entrevista, un interrogatorio, un agente del Ministerio Público, en instalaciones de la Fiscalía, con psicólogos del DIF. Ella ni se enteró de cuando pasó esto porque fue algo que se prefabricó y se armó con los abogados y con la gente del papá de las niñas”, agregó.

Por último, aseguró que van a promover el amparo y a solicitar la medida cautelar de suspensión del acto para que pueda salir libre Daniel; además, aseguró que no litigan el asunto a nivel local porque el padre de las niñas tiene contactos y poder político a nivel estatal.

