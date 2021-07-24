Horóscopo de hoy Aries sábado 24 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el trabajo

Una actividad que consideras un hobbie podría llegar a ser una fuente inesperada de ingresos, deberías considerarlo como una opción y pensar en cómo aprovechar ese don que tienes.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en el dinero

La energía indica una deuda pendiente, el pago de una factura, o una deuda pendiente por algún trabajo.

Este trabajo tiene algo que ver con la construcción, remodelación o albañilería; o también podría ser un trabajo relacionado a las computadoras.