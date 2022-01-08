Horóscopo de hoy Aries sábado 8 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Te sientes entre la espada y la pared. La indecisión te asalta la mente. La única forma de salir del dilema es soltarse de ambos extremos. Aunque el decir adiós conlleve tristeza, rencor o rabia, un nuevo capítulo esta por escribirse en tu vida. Si logras soltarte y saltar al vacío como un acto de fe siguiendo tu corazón, lograras sentirte integrado con el Todo.

Siéntete a salvo de mostrar tus sentimientos y emociones. Si estas en búsqueda de un ascenso o mejora económica, ya pronto vienen buenas noticias. Serás valorado y apreciado en lo que haces. Abre las manos, estás por recibir miles de bendiciones.