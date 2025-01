Horóscopo de Nana Calistar hoy viernes 17 de enero: Conoce tu destino

Las predicciones para este viernes 17 de enero de 2025 llegan cargadas de energía y mensajes claros para cada signo del zodiaco . Desde revelaciones en el amor hasta advertencias sobre tu economía, este horóscopo de Nana Calistar te ayudará a afrontar el día con una mejor perspectiva. Dicho esto, a continuación te compartimos qué consejos tienen los astros para ti y prepárate para recibir lo que el destino tiene reservado.

ARIES - 17 de enero de 2025

Amores del pasado regresan, no cierres esa puerta si tú fuiste el culpable de esa separación, escucha, analiza y decide. Iniciarás un periodo en el cual debes analizar muy bien tu situación amorosa pues hay muchas posibilidades de que se fortalezca y eche raíces pues si lo deseas y planeas correctamente puede haber un embarazo. Aguas con traiciones e infidelidades, no des pie a que tu pareja se canse con la misma rutina de siempre en su relación, no busques pleitos o maneras de estar picándole el buche a tu pareja.

TAURO - 17 de enero de 2025

Aprende a ser más sincero o sincera y expresar tus sentimientos, sean cuales sean, no permitas que otras personas sean quien expresen de forma equivocada lo que tú estás sintiendo. En caso de no tener pareja no te pongas triste que te anda rondando una persona la cual se dejará a ver mediante una amistad, hay posibilidades de encuentro sexual con ex pareja, aguas porque puedes salir lastimado o lastimada. Aléjate de personas que solo te buscan pa llevarte chismes, solo te van a poner de mal humors. Encontrarás mucha paz, amor y ternura con tu pareja en estos días, en caso de estar solterón o solterona no te quejes y pon en claro qué es lo que necesitas y buscas en tu vida ahí encontrarás la clave para ser feliz.

GÉMINIS - 17 de enero de 2025

Si ya tienes pareja date el tiempo para analizar y conocer cuáles son sus necesidades y no pensar solo en las tuyas. Posibilidades de salir de fiesta o reunión a finales de semana, tendrás noticias mediante un mje de texto o llamada de una persona que te gusta, pero te daba temor hablarle, trata de no ser tan en aventado o solo lograrás alejarlo. Se avecinan movimientos en el área del dinero y tramites y documentos por arreglar, no dejes todo para el último y termina esos pendientes para no meterte en problemas o atrasarte en situaciones que tienes que resolver de ya.

CÁNCER - 17 de enero de 2025

Posibilidades de salir de fiesta o antro a finales de semana, no tomes y no consumas tantas bebidas con azucares pues te están dañando y haciendo que subas de peso. En cuestiones de trabajo no hagas ningún cambio por el momento pues no se ve buen escenario para ti, si tienes un trabajo y quieres algo mejor ve por eso, pero no sueltes lo que tienes hasta no tener asegurado lo nuevo. Si has pensado en cambiar de trabajo ten cuidado pues puedes dejar algo en el cual tienes seguridad por algo que no sabes a ciencia cierta si será formal y seguro. Te vas a reunir con una persona de tu pasado que tuvo un sitio muy importante en tu vida amorosa.

LEO - 17 de enero de 2025

Cuidado con pensar cosas que no son, piensa con tu cabeza y no con tu corazón. Saldrás de un problema que te ha afectado en estas últimas semanas, ya no te preocupes tanto por lo que tiene solución. La monotonía es la peor de las enfermedades en las relaciones y seguir siempre las mismas rutinas daña la relación y cansa a ambas partes. Deja de meterte en la vida de las demás personas y mejor invierte tu tiempo y energía en la tuya la cual has tenido muy descuidada, te gusta mucho ayudar, pero a veces caes en un círculo en el cual te centras en la vida de las demás personas haciendo a un lado la tuya y tus necesidades.

VIRGO - 17 de enero de 2025

Posibilidades de un viaje y de reencuentro con familiares a los que ya tienes tiempo de no ver. No confundas tus sentimientos, recuerda que las personas cambian rápido de humor y parecer y pueden llegar a mostrar ciertas atenciones y cariños hacia tu persona al punto de que tu confundas eso con amor e interés hacia ti. Necesitas ser más hijo e hija de la fregada con quien quiera dañar tu entorno y más amoroso o amorosa con quien siempre ha estado ahí sin condición alguna.

LIBRA - 17 de enero de 2025

Se vienen días de muchos cambios en los cuales tu economía comenzará a mejorar mucho pero deberás de ponerle el empeño adecuado para que no se te vaya como agua de las manos. No te dejes manipular por la familia la cual buscará maneras de hacerte pasar un mal rato o sacarte algo de provecho. Si antes te decepcionó una persona de tu familia no permitas que vuelva a pasar, no bajes la guardia y no confíes tan pronto. Aguas con las envidias pues estarán a la orden del día, tu tenacidad pa’ ir por las cosas despierta cierta molestia en las demás personas, que te valga tu sigue tu camino.

ESCORPIO - 17 de enero de 2025

Es necesario que descanses más tiempo y no inviertas tanta energía en cosas que no te dejan nada de provecho, amistades falsas estarán a la orden del día y existen muchas posibilidades de que te enteres de habladurías de quienes creías tus amigos o amigas. Si no tienes una relación te encuentras en la etapa perfecta para aflojar el gaznate, ya no pierdas oportunidades y di lo que sientes, recuerda que si no te acepta al menos dejarás de seguir perdiendo el tiempo ahí y centrar tus energías en una nueva persona que esté dispuesto o dispuesta a tenerte. Viaje en puerta que deberás de organizar de la mejor manera para que no te cojan las prisas.

SAGITARIO - 17 de enero de 2025

No comentes esos planes que tienes, recuerda que la gente es muy envidiosa y te expones a que te ceben bien gacho el asunto. Fin de semana muy perro con muchas nuevas oportunidades, andarás modo “intuición”, pon mucha atención a tus sueños y a todo eso que pase por tu cabeza pues ahí encontrarás la clave de qué decisión debes de tomar. El día que aceptes tus defectos ese día nadie podrá hacerte daño con nada, recuerda que nadie es perfecto, deja de martirizarte y poner siempre tus errores en la mesa.

CAPRICORNIO - 17 de enero de 2025

Ten cuidado con cambios de conducta repentinos pues podrían dañar tu entorno y hasta llegar al punto de caerle mal a una persona que significa mucho para ti. Ten cuidado con dos personas amigos o amigas de tu pareja en caso de tener pues lo o la están sonsacando para que haga cosas que no quiere. Vienen cambios muy importantes para ti y con ellos la solución de muchos problemas que te habían tenido algo preocupado. Hay posibilidades de que un problema que te ha dañado y quitado el sueño se solucione de la mejor manera. No te metas en problemas laborales pues no estas para eso en este momento sino para trabajar y estar bien para lograr cada una de tus metas y tus objetivos.

ACUARIO - 17 de enero de 2025

No te detengas a arrojar piedras a las personas en tu andar, déjalas que comenten y digan todo lo que quieran de ti, la vida es muy corta para perder el tiempo, es momento de confiar y creer en ti y en lo que necesitas para estar bien y ser feliz. Si tienes una relación es momento de comenzar a volver a ese tiempo en que en verdad fueron felices pues podrían caer en la costumbre y dañar lo que tanto les ha costado construir. Amores de una noche aparecerán en cualquier momento y estos podrían llevarse recuerdos de amores del presente que tanto te han dañado o lastimado.

PISCIS - 17 de enero de 2025

En la medida que cambies de parecer sobre lo que esperas de la vida y sobre lo que necesitas para ser feliz será en la misma medida que la felicidad invada tu mundo. No te confundas en tus sentimientos y deja bien en claro lo que necesitas de una persona y lo que no. Es momento de confiar en ti y de ver más por tus sueños, te has humillado y has perdido tu dignidad por quien no le interesas ni le importas, es momento que vuelvas a renacer de entre las cenizas y comenzar a hacer una vida distinta llena de éxitos y felicidad. Vienen días llenos de alegría y buenos momentos y otros en los cuales podrías pasar por situaciones complicadas anímicamente.