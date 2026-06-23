3 signos del horóscopo chino con más suerte en el dinero este año

Este 2026, algunos signos del horóscopo chino tendrán más fortuna que otros gracias a la energía del impetuoso e indomable Caballo de Fuego.

Este ciclo astrológico es uno de los más importantes porque se repite únicamente cada 60 años y se destaca por una energía vibrante de acción rápida, decisiones osadas y giros drásticos.

El fuego del caballo actúa como un acelerador cuántico y quema todos los estancamientos financieros de años anteriores, Mientras que alfunos signos enfrentarán un periodo de reestructuración obligatoria y cautela extrema, la astrología china determina que tres animales en específico han entrado en su fase más luminosa de riqueza.

Noticias San Luis Potosí del 2 de junio 2026

Los 3 signos del horóscopo chino que tendrán dinero en 2026

La Cabra (Nacidos en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015)

Este signo es considerado como el mejor amigo y la pareja secreta del Caballo dentro del horóscopo chino. Al compartir una sincronía energética perfecta, el Caballo de Fuego la protege de cualquier turbulencia económica.

Será uno de los signos que más dinero ganará a lo largo del año. La Cabra verá florecer sus talentos artísticos, creativos y de consultoria, transformando ideas abstractas en proyectos sumamente lucrativos.

Los signos que encontrarán riqueza financiera por la influencia del Caballo de Fuego este 2026|Pexels: Pixabay

Las alianzas comerciales y los negocios independientes serán sus mayores fuentes de ingresos inesperadas.

El Perro (Nacidos en 1946, 1958, 1979, 1982, 1994, 2006 y 2018)

Este signo pertenece al mismo triángulo de afinifad, o "triada de renovación", junto con el Caballo y el Tigre. Además, este año cuenta con la influencia directa de la estrella de las Tres Reuniones.

Esta alineación estelar le otorga una suerte excepcional en las finanzas, las inversiones a largo plazo y la estabilidad familiar.

El dinero llegarpa al Perro como una recompensa directa por su lealtad y proyectos pasados. Es un año ideal para expandir capital a través de bienes raíces, contratos legales o ascensos corporativos de alto rango.

Los signos del horóscopo chino con más suerte en el dinero|Pexels: Pavel Danilyuk

El Tigre (Ncidos en 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022)

Es un signo de naturaleza de madera y fuego, por lo que se alimenta directamente de la energía expansiva del Caballo. Se convierte en un líder natural de la acción y la osadía durante este ciclo.

El año se presenta lleno de ventajas competitivas y situaciones comerciales rotundamente a su favor. El Tigre tendrá olfato para detectar nichos de mercado exitosos antes que los demás.

