6 predicciones de Mhoni Vidente para la temporada de Tauro que podrían cumplirse pronto

Mhoni Vidente reveló las predicciones que le podrían ocurrir a las personas con el signo de Tauro durante su temporada, que dio inicio el 21 de abril y termina hasta el 20 de mayo de 2026. De acuerdo con la famosa astróloga, es una era de calma, control y energía positiva, pero hay excepciones.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la era de Tauro? Estas son sus predicciones

En su participación en el programa Reporte H, Mhoni Vidente señaló que para la era de Tauro hay visiones contundentes relacionadas con el Sol taurino.

Habrá reinvención de energía

Un viaje en puerta

Conseguirás una casa.

Habrá propuesta de casamiento.

Compatibilidad en el amor con Virgo, Capricornio y Piscis

Tu debilidad es el estómago; cuídate

La era de Tauro es del 21 de abril al 20 de mayo.|Especial/canva

Según explicó Mhoni Vidente, el signo de Tauro debe pensar en sí mismo a partir de ahora, desde dedicarse tiempo a sí mismo hasta gastar en su persona. Fuiste, eres y serás generoso, pero ahora te toca recibir.

Mhoni Vidente predice más sismos como en Japón

Mhoni Vidente también predijo que el sismo de 7.5 de magnitud que ocurrió en Japón el pasado 20 de abril es una alerta sobre lo que podría pasar en las siguientes semanas.

"Japón":

Por un sismo de 7.5 registrado esta madrugada pic.twitter.com/9XmZNq3rOm — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 20, 2026

Según explicó, podría haber otro temblor más fuerte en la costa del país asiático por la justicia divina de Dios, que mueve la energía kármica. En México, según dijo, también podría haber un temblor en esta temporada de Tauro.

El ritual de protección para la mala energía que pueden hacer todos los signos

Aunque está activa la temporada de Tauro, no es el único signo con castigos o cambios repentinos en su destino. Por eso, hay un ritual del “Humo Sagrado” para limpiar tu hogar y atraer la protección.