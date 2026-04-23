6 predicciones de Mhoni Vidente para la temporada de Tauro que podrían cumplirse pronto
Su destino está escrito y esto es lo que podría ocurrir pronto, según advirtió la famosa astróloga
Mhoni Vidente reveló las predicciones que le podrían ocurrir a las personas con el signo de Tauro durante su temporada, que dio inicio el 21 de abril y termina hasta el 20 de mayo de 2026. De acuerdo con la famosa astróloga, es una era de calma, control y energía positiva, pero hay excepciones.
¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la era de Tauro? Estas son sus predicciones
En su participación en el programa Reporte H, Mhoni Vidente señaló que para la era de Tauro hay visiones contundentes relacionadas con el Sol taurino.
- Habrá reinvención de energía
- Un viaje en puerta
- Conseguirás una casa.
- Habrá propuesta de casamiento.
- Compatibilidad en el amor con Virgo, Capricornio y Piscis
- Tu debilidad es el estómago; cuídate
Según explicó Mhoni Vidente, el signo de Tauro debe pensar en sí mismo a partir de ahora, desde dedicarse tiempo a sí mismo hasta gastar en su persona. Fuiste, eres y serás generoso, pero ahora te toca recibir.
Mhoni Vidente predice más sismos como en Japón
Mhoni Vidente también predijo que el sismo de 7.5 de magnitud que ocurrió en Japón el pasado 20 de abril es una alerta sobre lo que podría pasar en las siguientes semanas.
"Japón":— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 20, 2026
Por un sismo de 7.5 registrado esta madrugada pic.twitter.com/9XmZNq3rOm
Según explicó, podría haber otro temblor más fuerte en la costa del país asiático por la justicia divina de Dios, que mueve la energía kármica. En México, según dijo, también podría haber un temblor en esta temporada de Tauro.
El ritual de protección para la mala energía que pueden hacer todos los signos
Aunque está activa la temporada de Tauro, no es el único signo con castigos o cambios repentinos en su destino. Por eso, hay un ritual del “Humo Sagrado” para limpiar tu hogar y atraer la protección.
- Limpia tu casa a profundidad.
- Consigue una de las siguientes hierbas: salvia blanca, palo santo o copal.
- Quémalas en un plato de cerámica
- Abre puertas y ventanas para que haya ventilación y flujo de aire
- Espera a que se consuma por completo