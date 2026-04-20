Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 20 al 24 de abril

Mhoni Vidente lanzó el video de YouTube en donde revela los horóscopos para la semana, que abarcan las predicciones más importantes del hoy lunes 20, al viernes 24 de abril de 2026. La personaslidad, cambios de humor y suerte en el amor, dinero y el trabajo cambian por el inicio de la era de Tauro .

ARIES

Aunque tu era ha terminado, sigues teniendo buena suerte. Aunque hay detalles débiles en tu energía debido a que no puedes dormir bien por problemas pasados. Tu mejor día es hoy 20 de abril. Haz pagos, termina tus pendientes y deudas para que no se conviertan en algo grande. Los siguientes días recibirás una propuesta nueva por gente de poder, pero no platiques tus planes; todavía no es momento.

TAURO

Encontrarás las soluciones para todo. Tu era da inicio a la reinvención, algo que afectará de manera positiva en tus finanzas. Los chismes y los malos comentarios pueden estar jugando un papel importante esta semana, así que debes de alejarte porque no traerán nada bueno. Estás por cumplir años y debes de festejarse para aprender a quererte a ti mismo. Tu lema de esta semana es: “No me rindo”.

GÉMINIS

Tu mejor día es el 22 de abril y Mhoni Vidente recomienda hacer un ritual de renovación: cortarte el pelo, hacer limpieza material y de personas. Esto será importante para tu futuro y tus avances. En el trabajo te irá bien, recibirás un dinerito extra; úsalo para planear tu cumpleaños que poco a poco se acerca. Tu familia te está buscando; no te alejes demasiado.

CÁNCER

Estás en una etapa de madurez, crecimiento y estabilidad, ya que aprenderás a no gastar de más. Tu día de la semana es el 23 de abril, cuando recibirás una noticia de una reunión importante. Eso sí, debes cuidarte de energías negativas, así que debes de prender una veladora amarilla en tu hogar para alejarla. Tu problema más fuerte es el estómago; checa tu alimentación.

LEO

Tomarás decisiones importantes. Las predicciones de Mhoni Vidente dicen que deberás dar continuidad a tu salud mental para poder crecer. Te llegará poder en tu trabajo y debes estar listo para liderar. Tu mejor día es el 23 de abril: busca espacios para ti sola, debes de reflexionar y soltar presiones. El equilibrio llegará a tu vida en forma de relación amorosa, debes de elegir bien.

Este es el horóscopo de LEO para hoy, según Mhoni Vidente.|CANVA/YouTube de Mhoni Vidente

VIRGO

Dios no se equivoca. Para ti, las predicciones dicen que puedes pedir, manifestar y visualizar lo que quieres porque se te va a cumplir. El secreto que te ayudará esta semana es cambiar de rumbo, hacer lo contrario a lo que estabas haciendo para encontrar nuevos caminos. Atraerás recompensas económicas: mucho trabajo, pero más dinero.

LIBRA

Tendrás dinero, riqueza y estabilidad. Tu mejor día será el 21 de abril, cuando deberás prender una vela roja y pedirle al Arcángel Uriel para que no te estanques. Manifiesta lo que quieres en el amor, el trabajo y el dinero. Tendrás mucho trabajo con pendientes, pero lograrás resolverlo todo. Cuídate de las alergias. Además, te llamarán en el trabajo; aunque tendrás 3 golpes de suerte en el dinero. Deshazte del miedo para que puedas lograr tus sueños.

ESCORPIO

Deja de cargar las deudas y busca más ingresos para que puedas saldarlos de una vez por todas; intenta de ahorrar en lugar de gastar en lo que no tienes. Esta semana es de cambios de rutina que te ayudarán a descargar las energías del trabajo: duerme más, come mejor y haz ejercicio. El Arcangel Metatrón te ayudará a cumplir tus metas, en los cambios que harás fuertemente en tu vida, relacionados con un ascenso o un cambio de empleo. En el amor, podrías encontrar al indicado esta semana, así que debes observar bien.

SAGITARIO

No hables de tus logros ni de lo que ganas, pero eso solo atraer energías negativas y envidias de otros que no quieren verte feliz. Si en el trabajo estás estancado, busca algo nuevo, que te haga sentir mejor contigo mismo y que también cubra esas necesidades económicas que tanto te tienen preocupado. El 23 de abril es tu mejor día y se recomienda hacer el ritual de la veladora verde y el limón. Atraerás prosperidad; aprende a decir que no.

Conoce el horóscopo de Aries, Leo, Sagitario, Piscis y todos los demás, según Mhoni Vidente.|Facebook de Mhoni Vidente / CANVA

CAPRICORNIO

Tu mejor día es mañana martes 21 de abril. Resolverás problemas de papeleo y deudas que has estado arrastrando, pero luego vienen problemas de la piel; ten cuidado. Rodéate de personas que te ayuden en lo emocional, no todo es material ni sexual. Trata de hacer cursos, crecer y pedir al Arcangel Metatrón que te ayudará a protegerte de las envidias y las malas vibras.

ACUARIO

No te detengas por nada ni por nadie. Abre los ojos y date cuenta de con quién estás haciendo negocios, amistad y romance que solo abusan de tu buena energía. Eres bueno para hacer dinero, pero también eres muy fácil para caer en fraudes. Quítate malos amores y de personas tóxicas. Prende una veladora roja y pide que te liberen de toda mala energía, pero debes poner de tu parte. Te están vigilando para ofrecerte un nuevo trabajo con remuneración económica que estabas buscando, así que debes de ser cuidadoso.

PISCIS

Tu meta esta semana es arreglar pendientes. Tu mejor día es hoy 20 de abril porque te llegará un dinerito extra. Debes soltar de las cosas que no te dejan crecer, quítate el miedo al qué diran porque estás entrando en una etapa de positividad que te ayudarán a impulsarte a donde quieras. Tendrás 5 golpes de suerte. Busca actividades que te llenen de tranquilidad y paz, basta de la fiesta y las actividades que solo te están drenando. Las cartas dice que “tendrás una sintonía con Dios”.