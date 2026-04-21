Mhoni Vidente revela los signos castigados por el universo a partir del 21 de abril

La tercera semana de abril de 2026 tiene un cambio significativo en la energía, que pasó del fuego de Aries a la estabilidad de Tauro. Esto provocará castigos fuertes para 5 signos, según el horóscopo semanal de Mhoni Vidente .

La famosa astróloga advirtió en su canal de YouTube que, con el tránsito del Sol a Tauro, las energías fluyen de forma distinta. Aquellos que son “castigados” por el universo tendrán que hacer ajustes, disciplinarse o enfrentar confrontaciones internas. Pero, ¿cuáles signos son?

ARIES : Aries entra en un bajón energético natural. Su temporada termina, y eso siempre implica una especie de “resaca astral”. Aquí el universo le está cobrando factura: insomnio, temas del pasado sin resolver y advertencia clara de no adelantarse. Debe aprender a cerrar ciclos correctamente si quiere avanzar .

: Aries entra en un bajón energético natural. Su temporada termina, y eso siempre implica una especie de “resaca astral”. Aquí el universo le está cobrando factura: insomnio, temas del pasado sin resolver y advertencia clara de no adelantarse. . ESCORPIO : Este es uno de los más presionados. Deudas, necesidad de cambiar hábitos, disciplina en salud y finanzas. No hay promesas fáciles, todo implica esfuerzo. Tiene un proceso de depuración kármica, enfrentándose a las consecuencias de sus malas decisiones.

: Este es uno de los más presionados. Deudas, necesidad de cambiar hábitos, disciplina en salud y finanzas. Tiene un proceso de depuración kármica, enfrentándose a las consecuencias de sus malas decisiones. ACUARIO : Tiene una alerta fuerte relacionada con fraudes, personas abusivas y malas decisiones en relaciones o negocios. Se ha confiado demasiado y el universo le pone pruebas para que aprenda a discernir y poner límites.

: Tiene una alerta fuerte relacionada con fraudes, personas abusivas y malas decisiones en relaciones o negocios. y el universo le pone pruebas para que aprenda a discernir y poner límites. CAPRICORNIO : Aunque resuelve pendientes, inmediatamente aparecen problemas físicos y emocionales. Es una energía de “avanzas, pero pagando precio”. Será obligado a equilibrar lo material con lo emocional.

: Aunque resuelve pendientes, inmediatamente aparecen problemas físicos y emocionales. Es una energía de “avanzas, pero pagando precio”. SAGITARIO: Enfrenta envidias, estancamiento laboral y presión económica. Has hablado de más y confiado en lo incorrecto, así que el universo te pide prudencia y madurez.

¿Qué pasará con los demás signos a partir del 21 de abril?

Cáncer y Leo tienen advertencias que, aunque no son castigos como tal, son vigilados con cuidado porque pueden cometer errores. El primero en temas de salud física y emocional; mientras que el sgund por presión mental.

Este es el horóscopo de Tauro para hoy, según Mhoni Vidente.|Especial/canva

Por otro lado, hay 5 signos que son favorecidos por la energía de estos cambios taurinos, atrayendo suerte y protección, según la astrología .

¿Cuáles son los signos bendecidos a partir del 21 de abril?