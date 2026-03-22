Los 6 horóscopos que terminarán la tercera semana de marzo rodeados de abundancia y éxito, según Nana Calistar

Para este domingo la energía astral se encuentra cargada de cambios positivos y movimientos inesperados que benefician directamente a ciertos signos del zodiaco. De acuerdo con la astróloga Nanan Calistar, 6 de los 12 serán los afortunados, pues la abundancia tocará su puerta en distintas formas.

Este cierre de semana la abundancia no solo se mide en dinero, sino también en paz, crecimiento y nuevas oportunidades. A continuación te dejamos los 6 signos del zodiaco que tendrán abundancia y éxito este domingo 22 de marzo 2026.

Tauro

La estabilidad que tanto buscabas comienza a manifestarse. Esta semana podrías recibir un ingreso extra o una oportunidad laboral que te dará mayor seguridad financiera. Confía en tus decisiones, que nada te haga tambalear, vas por buen camino.

Leo

Para este domingo, el brillo de los nacidos en Leo traerá nuevas oportunidades, con ella también llegan personas influyentes para abrir las puerta importantes que te darán acceso al éxito, y, además, recibirás el reconocimiento por tu esfuerzo. Las abundancias llegan en forma de validación y reconocimiento.

Virgo

Después de semanas de constante esfuerzo por fin llegan los resultados, proyectos que parecían estancados avanzan y generan ganancias económicas o personales. Es momento de disfrutar lo que has construido sin culpas.

Escorpio

Para los nacidos en Escorpio, la intuición será la mejor aliada. Decisiones financieras acertadas te permitirán cerrar la semana con mayor tranquilidad económica. También podrías recibir una sorpresa relacionada con dinero.

Capricornio

Capricornio, es momento de disfrutar, al fin el trabajo duro finalmente rinde sus frutos. La abundancia llegará a través de recompensas laborales, bonos o propuestas que mejorarán la calidad de vida, mantente firme y enfocado.

Piscis

La fortuna estará de tu lado. Además de estabilidad emocional, podrías ver mejoras en tus finanzas o recibir apoyo inesperado. La clave será siempre mantener una actitud positiva, debes aprovechar al máximo la energía disponible para seguir atrayendo prosperidad en los próximos días.