Así debes prepararte para atraer dinero a tu vida en el inicio del Año del Caballo de Fuego
El Año del Caballo de Fuego llega con energías transformadoras. La Astrología china revela cómo debes prepararte para atraer dinero a tu vida.
El dinero sigue siendo uno de los elementos más preciados por la humanidad y es por eso que se redoblan los esfuerzos por conseguirlo. Aquellos que depositan su esperanza en ciertas creencias confían en que el universo influye en este terreno.
La Astrología china es una de esas creencias que reciben consultas relacionadas con el dinero. Esta creencia que toma las energías del universo, las relaciona con animales y elementos, también toma en cuenta la personalidad y energías de los humanos, dejándoles predicciones que, entre otros temas, se relacionan con las finanzas.
¿Qué es el Año del Caballo de Fuego?
El próximo jueves 17 de febrero, para la astrología oriental, es una fecha muy importante porque marca el inicio del Año del Caballo de Fuego. Se trata de uno de los eventos más significativos e intensos dentro del horóscopo chino y que ocurre solo una vez cada 60 años.
El Año del Caballo de Fuego es un ciclo muy famoso entre quienes siguen los preceptos de la Astrología china ya que trae energía desbordante. Además, algunos mitos rodean a esta etapa y demanda ciertas acciones a los adeptos.
¿Cómo prepararse para recibir dinero?
De cara al inicio del Año del Caballo de Fuego, esta creencia oriental invita a las personas a prepararse para recibir sus energías transformadoras. La Astrología china señala que cada signo la vivirá de distinta manera a esta etapa por lo que es mejor prepararse, sobre todo si lo que se pretende es atraer dinero.
- Rata: debe enfocarse en cerrar ciclos por lo que se aconseja ordenar el hogar y limpiarlo, además de cancelar deudas.
- Búfalo: la estabilidad será necesaria por lo que fortalecer sus bases es fundamental. Llevar consigo un amuleto ayudará.
- Tigre: será un año que traerá impulso en varios aspectos por lo que un cambio de rutina no vendría nada mal.
- Conejo: su energía emocional se verá alterada. La paz mental será la prioridad así que haz todo lo necesario para tenerla.
- Dragón: será una etapa ideal para iniciar proyectos y manifestar la abundancia. La clave estará en rodearse de personas positivas.
- Serpiente: se requiere una preparación espiritual para esta etapa y la mejor forma de hacerlo es escuchando a la intuición. La clave está en reducir el estrés.
- Caballo: será un año de expansión por lo que iniciar proyectos y viajar es una buena manera de prepararse.
- Cabra: esta etapa invita a buscar la armonía y en el arte se puede encontrar ese equilibrio.
- Mono: la preparación necesaria demanda de una planificación estratégicamente. Definir prioridades será clave.
- Gallo: la transformación llega en todos los ámbitos. Un cambio de imagen puede ayudar a recibir este año.
- Perro: la clave de la preparación el fortalecimiento de relaciones por lo que será momento de reconciliaciones.
- Cerdo: agradecer es una buena preparación ya que activa la abundancia. Donar algo puede ser una buena estrategia.