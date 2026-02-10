Así debes prepararte para atraer dinero a tu vida en el inicio del Año del Caballo de Fuego

El dinero sigue siendo uno de los elementos más preciados por la humanidad y es por eso que se redoblan los esfuerzos por conseguirlo. Aquellos que depositan su esperanza en ciertas creencias confían en que el universo influye en este terreno.

La Astrología china es una de esas creencias que reciben consultas relacionadas con el dinero. Esta creencia que toma las energías del universo, las relaciona con animales y elementos, también toma en cuenta la personalidad y energías de los humanos, dejándoles predicciones que, entre otros temas, se relacionan con las finanzas.

¿Qué es el Año del Caballo de Fuego?

El próximo jueves 17 de febrero, para la astrología oriental, es una fecha muy importante porque marca el inicio del Año del Caballo de Fuego. Se trata de uno de los eventos más significativos e intensos dentro del horóscopo chino y que ocurre solo una vez cada 60 años.

El tonal de hoy es 11 Ocelote - Ma´tlaktlionse Oselotl



Pon atención, no te dejes llevar por la imaginación.

Cultiva la paciencia y el control emocional, desarrolla tu lado práctico.#tolteca #astrologia #calendario #toltequidad #naciontolteca #tonal #febrero pic.twitter.com/VnW4v5CFQY — Nación Tolteca (@NacionTolteca) February 10, 2026

El Año del Caballo de Fuego es un ciclo muy famoso entre quienes siguen los preceptos de la Astrología china ya que trae energía desbordante. Además, algunos mitos rodean a esta etapa y demanda ciertas acciones a los adeptos.

¿Cómo prepararse para recibir dinero?

De cara al inicio del Año del Caballo de Fuego, esta creencia oriental invita a las personas a prepararse para recibir sus energías transformadoras. La Astrología china señala que cada signo la vivirá de distinta manera a esta etapa por lo que es mejor prepararse, sobre todo si lo que se pretende es atraer dinero.

