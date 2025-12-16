Así debes decorar tu árbol de Navidad y evitar las malas vibras

Restan menos de diez días para que se lleve a cabo la Navidad , una de las celebraciones más importantes que existen en México y el resto del mundo. Debido a ello, si eres amante del Feng Shui en los próximos párrafos conocerás una guía para decorar tu árbol y, con ello, evitar las malas vibras.

El Feng Shui no es más que una técnica y filosofía asiática que, entre sus objetivos principales, está buscar el bienestar emocional mediante el equilibrio de tu entorno más cercano a través del orden y la limpieza. Por ende, una experta en este rubro reveló la forma en cómo decorar el árbol de Navidad para evitar las malas vibras.

¿Cómo decorar el árbol de Navidad, según el Feng Shui?

Maite Pérez, experta en la técnica del Feng Shui, menciona que lo primero es mantener una energía suave y luminosa a través de luces cálidas en el árbol de Navidad, por lo que descarta las luces frías que, si bien se han vuelto tendencias, no se recomiendan para este tipo de creencias filosóficas.

Maite menciona que la energía viva tiene el poder de renovar el Chi en el hogar, por lo que es preciso utilizar velas suaves tales como el dorado, rojo, verde y blanco y sus distintos significados (verde para la salud, dorado para la abundancia, rojo para la alegría y blanco para la paz), según señala la experta.

Recuerda que, en ocasiones, “menos es más”. Por ende, como último consejo la experta recomienda utilizar solo lo justo, necesario y significativo para el árbol de Navidad, evitando con ello un ruido visual en el mismo. Finalmente, evidenció que el mejor lugar para colocarlo es en la zona este o sureste de la casa.

¿Cuándo se debe quitar el árbol de Navidad?

Esta pregunta es subjetiva, pues no existe una respuesta exacta o oficial para responder a la misma. Y es que, mientras algunas personas quitan el árbol de Navidad una vez se supera el 25 de diciembre , otros lo hacen después del 1 de enero; de hecho, existen personas que lo hacen después del Día de Reyes e, incluso, hasta después del Día de la Candelaria.