¿Cómo influirá el próximo Mercurio retrógrado en la comunicación de tu signo?

El fenómeno de Mercurio retrógrado es el evento astrológico más comentado debido a su impacto directo en las telecomunicaciones, los contratos, los dispositivos electrónicos y los intercambios verbales.

Este ciclo de aparente retroceso altera el flujo de la comunicación lógica, volviéndola profundamente emocional, intuitiva y, en ocasiones, confusa.

Los mensajes de texto malinterpretados, los correos electrónicos perdidos y los reencuentros sorpresivos con personas del pasado se convierten en la constante durante estas tres semanas de pausa obligatoria.

Caminos de la Vida | Programa 18 Julio 2026

Así influirá Mercurio retrógrado en cada signo zodiacal

Aries

Tu impulsividad verbal chocará con un muro de malentendidos si no mides la intensidad de tus palabras.

Tauro

Los ruidos mentales e interrupciones se trasladarán hacia tu entorno de amigos cercanos y proyectos comerciales.

Géminis

Al ser Mercurio tu planeta regente, sentirás este "freno de mano" mental de forma mucho más directa en tu plano profesional.

Cáncer

Tu autoexpresión y claridad de ideas se nublarán bajo una intensa marea de susceptibilidad emocional.

Leo

La interferencia astrológicoa afectará tus conversaciones íntimas, los secretos compartidos y los acuerdos financieros conjuntos.

Las predicciones de Mercurio retrógrado para los signos zodiacales|Pexels: Zelch Csaba

Virgo

Tu zona de relaciones formales, sociedades y pareja será el epicentro de los teléfonos descompuestos.

Libra

Los fallos técnicos y las confusiones afectarán directamente tu rutina diaria de trabajo y la comunicación en tu entorno laboral.

Escorpio

El cortocircuito planetario se manifestará en tu autoexpresión creativa, tus romances y tus pasiones.

Sagitario

Los principales malentendidos y discusiones se concentrarán dentro del núcle familiar y el espacio del hogar.

Durante Mercurio retrógrado pueden existir diferentes problemas de comunicación|Pexels: Julio Perez

Capricornio

Tu mente estará inusualmente dispersa, afectando tus traslados diarios, escritos, mensajes y papeleo.

Acuario

Las negociaciones de dinero, las peticiones comerciales y la administración de tus recursos sufrirán retrasos.

Piscis

Tu intuición estará muy despierta, pero tu capacidad de explicar tus ideas de forma lógica o estructurada disminuirá notablemente.

Cuando Mercurio retrógrada, la astrología no pide detener la vida, sino activar un filtro de prufencia, introspección y revisión consciente antes de emitir juicios, hacer publicaciones importantes o firmar acuerdos definitivos.

Las dinámicas malentendidas, los secretos que salen a la luz y la vulnerabilidad personal causarán interferencias en las conversaciones cotidianas.