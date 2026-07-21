Aylín Mujica muestra en video qué hizo su hijo Maahez antes de morir

El luto se mantiene sobre la actriz Aylín Mujica Ricard y su familia luego de que el pasado jueves 16 de julio perdiera la vida su hijo Mauro Menéndez, más conocido como Maahez por su faceta como productor musical y DJ. La pérdida de su hijo mayor mantiene sumergida en el dolor a la famosa cubana que lo recuerda en redes sociales.

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La inesperada muerte de Maahez ocurrió en Barbados, tenía 30 años de edad y el mundo del espectáculo no ha dudado en dedicarle unas palabras a Aylín Mujica Ricard. En este marco, la actriz sigue posteando fotografías de su hijo y recientemente sorprendió al mostrar en video lo último que hizo antes de su muerte.

Las últimas horas con vida del hijo de Aylín Mujica

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Aylín Mujica se ha encargado de compartir postales en donde el protagonista es su fallecido hijo. Con mensajes cargados de emoción y recordando a Maahez, la actriz no deja de externar su dolor.

|Captura de Instagram /aylinmujic

En este marco, a través de una historia en esta red social, Mujica compartió un video en donde se lo puede ver a su hijo mayor jugando fútbol en la playa. “Tus últimos momentos con vida”, escribió la cubana de 51 años de edad dejando en claro que Maahez se encontraba bien antes de su fallecimiento.

¿De qué murió el hijo de Aylín Mujica?

Apenas se conoció la muerte del hijo de Aylín Mujica, las redes sociales y medios de comunicación se inundaron de preguntas sobre los motivos del deceso. Así fue como poco a poco fueron trascendiendo datos como el de que Maahez tenía neumonía antes de viajar a Barbados y que la propia actriz le pidió que no viajara.

Sin embargo, Mauro Menéndez viajó, asistió como espectador a un partido de béisbol y luego disfrutó de la playa. Lamentablemente, su familia fue anoticiada sobre su deceso y, con el paso de las horas, se confirmó que un infarto había sido la causante de su muerte.