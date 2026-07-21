Ella es Sheila Velázquez, sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas dispuesta a todo para ganar

Survivor México La Reliquia en Llamas llegó por fin a Azteca UNO este 20 de julio del 2026 con una séptima temporada repleta de sorpresas: desde el nuevo look de "Warrior" hasta una lista inédita de 16 sobrevivientes que de inmediato llamó la atención de los fans... ¿pero quién es Sheila Velázquez y por qué se anotó a esta competencia extrema?

¿Quién es Sheila Velázquez, sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas?

En medio del furor causado por el estreno de la temporada 2026 de Survivor México, el conductor "Warrior" sorprendió a más de una persona cuando hizo las últimas 4 revelaciones de sobrevivientes para el reality ; uno de los nombres fue el de Sheila Velázquez, una mujer originaria de la Ciudad de México que ya está acostumbrada a la adrenalina en su día a día.

Sheila, de 41 años y mamá de 3 hijos, trabaja en el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla de Baz, pero además complementa sus ingresos en sus días libres vendiendo café, pays y tortas ya que está convencida de que no hay que tenerle miedo a las nuevas oportunidades.

Sheila, quien perdió a su esposo hace 11 años, llega a Survivor México para demostrar que es capaz de levantarse en medio del dolor; por otro lado, la sobreviviente aceptó que vive con asma, una condición que podría representar un desafío a la hora de enfrentarse a los agotadores circuitos; sin embargo, fue clara al asegurar que no permitirá que esta enfermedad se imponga a sus ganas de coronarse como campeona.

Hoy, la sobreviviente capitalina llega a Survivor México por sus hijos, Leonardo, Valeria y César , quienes representan la razón más poderosa para luchar hasta el último día, pues espera con este reto cambiar el futuro de su familia y dejar un patrimonio estable, siempre confiando en su resiliencia, disciplina y su capacidad de adaptación.

La resolución de problemas, el trabajo bajo presión y las situaciones extremas ya forman parte del día a día de Sheila Velázquez gracias a su profesión; sin embargo, el hambre y sobre todo las estrategias repletas de traiciones podrían jugarle en contra en más de una ocasión... ¡ella lo sabe y prometió hacer a un lado la impulsividad para darle espacio a la inteligencia!

Sheila llega a Survivor México dispuesta a salir completamente de su zona de confort, soportar el hambre, el cansancio, el frío, el calor y la presión del juego, pero también a demostrar que, más allá del uniforme, ella es una madre de familia amorosa y perseverante que busca darle lo mejor a sus hijos... ¿ganará los dos millones de pesos?

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tendrá transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior", quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA completa de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura.

La lista COMPLETA OFICIAL de los sobrevivientes es la siguiente: