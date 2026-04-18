¿Cómo saber si me están haciendo brujería en el trabajo?

¿Tienes sospechas de que alguien te está haciendo brujería en el trabajo? Toma en cuenta varios aspectos que pueden ser fundamentales para identificarlo, ya que existen diversos factores que probablemente no tomes en cuenta pero quizá indiquen que alguna persona te quiere hacer daño en tu ámbito laboral.

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Señales para identificar si te están haciendo brujería en el trabajo

Cuando empieces a desconfiar de ciertas cosas en el trabajo, sientas energías negativas o tal vez no te está yendo del todo bien, es cuando debes estar más despierto que nunca y mirar en cada rincón para indagar si estás sufriendo de algún tipo de brujería.

¡Ponte atento! ¿Hay cambios en tu entorno de trabajo? Revisa absolutamente todas tus pertenencias, bajo tu silla, escritorio y cajones. Si ves algún tipo de plaga de bichos o hay algún aroma intenso nada agradable, puede ser una señal de brujería.

Si pasas días estresado(a), con dolores de espalda, piernas o cabeza y ya fuiste al médico, pero no encuentran alguna explicación lógica a tus malestares, también puede ser un factor que señale que te están haciendo algún trabajo de brujería.

Si piensas que el ambiente de tu trabajo se ha vuelto hostil y tienes conflictos con tus compañeros o jefes, pero esta cuestión se ha vuelto muy monótona, puede ser otro indicador.

¿Cómo puedo alejar los trabajos de brujería en el trabajo?

Lo primero que debes hacer es mentalizarte a que tu salud mental y física siempre es prioridad, así que recuerda siempre estar en un estado de paz y tranquilidad, donde no te dejes enganchar por conflictos que probablemente sí tienen una solución.

Las videntes y astrólogos recomiendan encomendarse a la fe y a una oración diaria antes de salir de casa para ir protegido de todo mal, además de que puedes sumar con algún tipo de amuleto como una medalla de San Benito, la Virgen de los Rayos o un cuarzo con agua bendita.

Como extra, puedes poner en tu lugar de trabajo inciensos de mirra y dejar un cuarzo de protección en tu escritorio.