Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 17 al 19 de abril de 2026

Este fin de semana ocurren dos movimientos astrológicos importantes: la Luna Nueva de hoy viernes 17 de abril y el inicio de la era de Tauro el lunes 20 de abril, por lo que habrá grandes cambios para los signos zodiacales con respecto a las decisiones, los impulsos y la búsqueda de la estabilidad. Así lo advirtió Mhoni Vidente en sus horóscopos.

De acuerdo con la astrologa, todos los signos tienen arranques con fuego, pero terminarán aterrizando en tierra, con resultados y concreción. ¿Cuáles serán las predicciones de cada uno, según los astros?

Horóscopo de Aries

Fin de semana de reinicio total. La Luna Nueva cae en tu signo y te pide reinventarte sin miedo. Nuevas metas, nueva actitud, incluso cambios de imagen. Eso sí: evita la impulsividad.

Tauro y la Luna Nueva dominan el fin de semana.|(ESPECIAL/Gemini)

Horóscopo de Tauro

Antes de que inicie tu temporada, necesitas soltar. Este fin de semana es una limpieza emocional profunda. Lo que dejas ir ahora abre paso a estabilidad real desde el 19.

Horóscopo de Géminis

Se activan tus conexiones. Nuevas amistades, contactos o proyectos colectivos. Pero cuidado con la impaciencia: no todo avanza a tu ritmo.

Horóscopo de Cáncer

Movimiento fuerte en lo profesional. Podrías asumir liderazgo o tomar decisiones importantes. Define prioridades y protege tu energía.

Horóscopo de Leo

Necesitas salir de la rutina. Viajes, aprendizaje o experiencias nuevas te llaman. Es el fin de semana ideal para atreverte a algo distinto.

Horóscopo de Virgo

Transformación interna. Puedes cerrar ciclos laborales o emocionales. También es momento de poner límites claros sin culpa.

Horóscopo de Libra

Relaciones en foco total. Se abren conversaciones importantes o nuevas conexiones intensas. Este finde redefine vínculos clave.

Horóscopo de Escorpio

Rompes hábitos que ya no funcionan. Es un fin de semana poderoso para cambiar rutinas, especialmente en salud y trabajo.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana.|(Facebook de Mhoni Vidente)

Horóscopo de Sagitario

Energía creativa y romántica al máximo. Nuevos proyectos o conexiones emocionales pueden surgir. Atrévete a disfrutar sin sobrepensar.

Horóscopo de Capricornio

Tu enfoque está en casa y familia. Conversaciones pendientes salen a la luz. Es momento de reconstruir desde lo emocional.

Horóscopo de Acuario

Ideas, mensajes y conversaciones clave. Este fin de semana activa tu mente y tu comunicación: podrías recibir noticias importantes.

Horóscopo de Piscis

Tema central: dinero y valor personal. Es momento de replantear ingresos, gastos o incluso tu camino profesional.