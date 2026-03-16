Cómo decorar tu hogar para atraer la buena suerte en la primavera 2026

Todos buscamos que la suerte nos acompañe en nuestro día a día y es por eso que muchos depositan sus esperanzas en creencias que abordan este tema. El Feng Shui es una de ellas y en sus preceptos se encuentran consejos para atraer energías positivas que impacten en este ámbito de la vida.

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Esta filosofía oriental pone el foco en la búsqueda de la armonía como el paso previo para la llegada de las energías positivas al hogar. El Feng Shui afirma que la armonía permite el flujo de energías y sus beneficios.

El Feng Shui y la buena suerte

Para atraer la buena suerte, afirma el Feng Shui, es fundamental mantener los espacios libres de desorden, permitiendo que la energía fluya sin obstáculos. Esta es, a grandes rasgos, la manera en la que la armonización de la energía vital o Chi se manifiesta en nuestro entorno.

Más allá de la decoración, esta práctica busca un equilibrio entre los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua) para estabilizar las diferentes áreas de la vida, como la salud, el trabajo y las relaciones. El Feng Shui afirma que pequeños cambios simbolizan una intención clara de renovación.

¿Cómo decorar el hogar?

Tras lo señalado, y de cara a la primavera 2026 que está por comenzar, el Feng Shui propone centrarse en la renovación de la energía Chi a través del equilibrio entre los elementos naturales y la disposición consciente del espacio en nuestro hogar.

Es por eso que en esta temporada previa a la primavera, remarca esta creencia, es el momento ideal para "limpiar" el estancamiento del invierno y abrir paso a la vitalidad. Por tal motivo, el Feng Shui comparte las claves para armonizar el hogar este año:

El Portal de la Suerte - La Entrada: La puerta principal es la "boca del Chi". Para atraer la fortuna esta primavera, debe estar impecable:



Limpieza profunda: Sacude alfombras y limpia la puerta con una mezcla de agua y vinagre o aceites cítricos para purificar.

Iluminación: Asegúrate de que la entrada esté bien iluminada. Si el espacio lo permite, coloca una planta de hojas redondeadas (como una Crassula ovata) a la derecha de la entrada para atraer la prosperidad.

Evita obstáculos: Retira zapatos, abrigos o cajas que bloqueen el flujo de paso.

Colores y Texturas de Temporada 2026: La primavera pertenece al elemento Madera. Para 2026, la tendencia se inclina hacia tonos que evocan la naturaleza viva pero serena:



Verde Jade y Menta: Úsalos en cojines, mantas o detalles decorativos para fomentar el crecimiento y la salud.

Acentos en Madera Natural: Incorporar muebles o accesorios de madera clara ayuda a enraizar la energía del hogar.

Textiles Orgánicos: El lino y el algodón en tonos neutros permiten que la energía fluya sin interrupciones, evitando la saturación visual.

El Poder de la Naturaleza Viva: Las plantas son el motor del Feng Shui en primavera. No solo decoran, sino que elevan la vibración del espacio:



Plantas Purificadoras: El Lirio de la Paz o la Sansevieria son excelentes para limpiar el aire y proteger la energía familiar.

Flores Frescas: Un jarrón con flores amarillas (color de la alegría y el sol) en el centro de la mesa del comedor fortalece la unión y la abundancia.

Cero plantas secas: Retira cualquier flor marchita o planta en mal estado, ya que representan energía muerta (Sha Chi).

Orden en la Cocina y el Comedor: Estos espacios representan la riqueza y la salud de los habitantes:



Despeja las encimeras: Una cocina despejada permite que la creatividad y la abundancia circulen mejor.

Fruteros llenos: Mantener un frutero con naranjas o limones frescos en la cocina es un símbolo tradicional de fortuna y buena suerte.

Espejos estratégicos: Si tienes un espejo en el comedor que refleje la mesa puesta, estarás simbólicamente "duplicando" la comida y la prosperidad.

Ventilación y Sonido: La primavera invita a dejar entrar el aire nuevo:

