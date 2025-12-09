Descubre si serás un ex tóxico en el 2026, según la astrología

Diciembre es un más cargado de energía y emociones para todos los signos del Zodiaco. La mayoría lo que buscan esta época es la paz, tranquilidad, estabilidad y libertad. Es por esto que hay muchos que optan por eliminar todo aquello que no cumpla con sus expectativas.

Las predicciones no son del todo positivas o al menos desde el punto de vista que uno lo mire, ya que varios signos del Zodiaco van a terminar sus relaciones sentimentales. Las decisiones podrán estar marcadas porque ya no quieren seguir con esa persona, por qué no avanzan o bien porque terminaron con ellos.

Quienes llegarán solteros a Navidad son aquellas personas que pertenecen a los signos de Acuario, Virgo, Escorpio, Aries y Capricornio. Este es un estado que van a mantener hasta el Año Nuevo. Es por esto que te vamos a contar lo que te tienen deparado los astros y el universo. Hay un mensaje que te deja la astrología por medio de la lectura de las cartas del tarot, qué te develarán cómo te va a ir en el amor y qué tipo de ex serás.

¿ Qué tipo de ex serás según la astrología?

Acuario

Acuario tendrá confusión emocional que no será nada fácil de superar especialmente porque la frialdad con la que se enfrentarán los llevará a estar solos y sin nadie con quien sincerarse cara diferencia.

Las dudas y la incertidumbre te llevarán a buscar a tu ex pareja para hablar y poder tener esa última conversación que te ayudará a ponerle punto final al asunto. Los primeros meses serás un ex que sentirá celos por ver crecer a tu amor pero rápidamente comprenderás que la vida es así. A mediados del 2026 vas a superar ese amor y sentirás que cerraste un ciclo.

Virgo

Para virgo las cartas muestran arrepentimiento desde los primeros minutos del 2026 y pasará extrañando a esa persona especial pero dirá que no funcionó porque no era la persona correcta para ese momento.

Durante los primeros meses del 2026 hace sentir mucha melancolía y tristeza pero será en la oportunidad para evaluar el motivo del finalización de tu relación y aprender de ello. Tu ex te buscará pero cuando regreses será muy tarde ya que tú habrá cerrado el ciclo definitivamente.

El tarot es muy preciso.|Canva

Escorpio

Para Escorpio tenemos que mencionar que es su naturaleza ser tóxico. En el 2026 te vas a pasar stalkeando a tu pareja en redes y buscándola sobre todo para celarla.

Sin embargo será un año de liberación y cierre de ciclos para que formen parte de tu aprendizaje. Te convertirás en un ex tóxico que poco a poco irá soltando el vínculo primero con distanciamiento para luego dar paso al bloqueo de tu ex.

Aries

Cuando te decides por algo que ya no te siente cómodo es una decisión tomada y eso te lleva a terminar con tu pareja. En Año Nuevo vas a entender que vale la pena sentir y vas a comenzar a atravesar por frustración, enojo y hasta celos de tu ex pero pronto van a desaparecer.

A mediados del 2026 vas a vivir nuevas experiencias y la llegada de un nuevo amor.

Capricornio

Por último tenemos a capricornio que sentirá mucho cansancio físico y mental por todo lo que ha vivido en el 2025 por una situación amorosa. Para el 2026 abrirán puertas a la reflexión profunda para entender que no fue tu culpa.

Tu ex va a estar presente en tus pensamientos y tu corazón pero estarás tranquilo sin dolor ni arrepentimiento solo vas a sanar y vas a darle una nuevo oportunidad al amor.