El horóscopo de Mhoni Vidente de la semana: predicciones en el amor, el dinero y la salud del 13 al 17 de julio de 2026

El horóscopo de hoy llega con importantes movimientos en el amor, el dinero y la salud. De acuerdo con Mhoni Vidente, las cartas del tarot anuncian el inicio de una semana llena de oportunidades, retos y decisiones clave para varios signos del zodiaco. Cáncer y Capricornio destacan entre los más favorecidos, aunque todos recibirán señales importantes que podrían marcar el rumbo de los próximos días.

ARIES

Esta semana se abren oportunidades para fortalecer tus finanzas y poner en marcha proyectos que pueden acercarte al éxito. En la salud, presta especial atención a la espalda baja y los riñones. En el amor, Sagitario, Capricornio y Géminis serán signos con gran compatibilidad, mientras que para algunos arianos la posibilidad de un embarazo podría convertirse en una noticia inesperada.

TAURO

Los astros te invitan a organizar tus finanzas y actuar con inteligencia antes de tomar decisiones impulsivas. En la salud, será importante cuidar la alimentación y reducir el consumo de alimentos que favorezcan la grasa visceral. En el amor, llegó el momento de cerrar ciclos y alejarte de personas que ya no contribuyen a tu bienestar emocional, señalan los astros en el horóscopo de hoy .

GÉMINIS

La abundancia y las oportunidades laborales llegan con fuerza, incluso con posibilidades de crecimiento profesional o ascensos. En la salud, protege tus rodillas y talones de sobrecargas físicas. En el amor, evita los celos sin fundamento y permite que la confianza fortalezca tus relaciones; Escorpión, Libra y Acuario tendrán una energía especialmente compatible contigo.

CÁNCER

Comienzas una etapa de evolución personal que te llevará a tomar decisiones más maduras y acertadas. En la salud, atiende cualquier señal relacionada con la piel o el cabello. En el amor, un romance especial podría surgir con Aries, Piscis o Capricornio, mientras que los viajes traerán experiencias memorables y nuevas oportunidades.

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de Cáncer para hoy, según las predicciones del universo.|(ESPECIAL/CANVA)

LEO

Ha llegado el momento de tomar el control y resolver asuntos pendientes, especialmente aquellos relacionados con temas legales o administrativos. En la salud, cuida tu espalda y evita esfuerzos excesivos; las vitaminas serán grandes aliadas para mantener tu energía. En el amor, la tentación de un romance prohibido podría aparecer, por lo que será importante actuar con prudencia.

VIRGO

La semana será ideal para avanzar en trámites, contratos y asuntos que requieren organización y disciplina. En la salud, procura controlar el estrés y mejorar tus hábitos de descanso. En el amor, evita exagerar los problemas y apuesta por el diálogo; Capricornio, Aries y Tauro tendrán una conexión especial contigo.

LIBRA

El triunfo comienza a reflejarse en tu economía y en la estabilidad que tanto has buscado. En la salud, mejora tu digestión aumentando el consumo de agua y frutas. En el amor, una sorpresa romántica podría transformar tu panorama sentimental e incluso anunciar la llegada de un bebé para algunos nacidos bajo este signo, indica el horóscopo de hoy.

ESCORPIÓN

Es momento de realizar una limpieza emocional y dejar atrás todo aquello que ya no tiene espacio en tu vida. En la salud, mantente atento a temas hormonales y no descuides las revisiones médicas preventivas. En el amor, Aries, Piscis y Cáncer podrían convertirse en personas muy importantes para tu futuro sentimental.

SAGITARIO

Tu energía brillará con intensidad y el éxito tocará distintas áreas de tu vida durante esta semana. En la salud, evita los excesos con la comida o el alcohol para mantener el equilibrio. En el amor, será fundamental encontrar estabilidad emocional; para algunos sagitarianos, un embarazo podría estar en camino.

CAPRICORNIO

La semana te impulsa a planear con visión de futuro y construir bases sólidas para tu patrimonio. En la salud, fortalece tus defensas y protégete de virus o molestias en la garganta. En el amor, la pasión aumentará y la compatibilidad será especialmente fuerte con Leo, Virgo y Tauro.

Lee el horóscopo de hoy para el signo Capricornio.|(ESPECIAL/CANVA)

ACUARIO

No es momento de rendirte; los astros te impulsan a reinventarte y avanzar con mayor determinación. En la salud, controla el estrés y la ansiedad para mantener tu energía en equilibrio. En el amor, evita entregarte demasiado rápido; Géminis, Leo y Virgo tendrán una conexión especial contigo.

PISCIS

La suerte favorece los negocios, acuerdos y proyectos que estaban esperando el momento adecuado para despegar. En la salud, presta atención a la presión arterial y a cualquier molestia relacionada con lipomas. En el amor, no te conformes con menos de lo que mereces; Tauro, Cáncer y Libra destacan como las compatibilidades más favorables para esta etapa.