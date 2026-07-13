B.F. Skinner, psicólogo estadounidense: “Triunfar sobre la naturaleza y sobre sí mismo. Pero nunca sobre los otros”

Datos difundidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican que la psicología enseña a las personas a reconocer y tratar padecimientos cotidianos como el estrés crónico antes de que se conviertan en patologías graves. Además, precisan, ayuda a desarrollar el equilibrio emocional, psicológico y social necesario para tomar decisiones saludables.

En este marco, la casa de estudios pone de relieve que el papel del psicólogo es fundamental para romper barreras socioculturales. Es en este marco que las investigaciones desarrolladas a lo largo de la historia por diversos profesionales han creado todas las herramientas con las que los psicólogos y psicólogas cuentan en la actualidad para abordar cada caso en particular.

El aporte de B.F. Skinner

El psicólogo estadounidense B.F. Skinner es una de las figuras que ha dejado un gran legado dentro de esta disciplina. Fue considerado uno de los profesionales más influyente del siglo XX y su aporte más fuerte se centra en que, a diferencia de sus predecesores, no se limitó a estudiar cómo los estímulos del entorno provocan respuestas automáticas.

El enfoque de B.F. Skinner revolucionó la psicología al explicar cómo las consecuencias de nuestras acciones moldean activamente nuestro comportamiento futuro, según fuentes bibliográficas consultadas.

B.F. Skinner y una frase potente

Es en este marco que diferentes frases atribuidas a B.F. Skinner son analizadas para entender su pensamiento y los resultados de sus investigaciones. Una de esas es la que dice “Triunfar sobre la naturaleza y sobre sí mismo. Pero nunca sobre los otros” y con la que se expresó sobre el control y el comportamiento humano.

Para el psicólogo estadounidense, el verdadero progreso de la humanidad y del individuo no radica en la dominación sobre los demás, sino en la comprensión del entorno y del propio comportamiento. La clave, según B.F. Skinner, es poder construir una vida más armónica y funcional, motivo por el cual se trata de una premisa con plena vigencia.