Él es Bobby Larios Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

La nueva temporada de Survivor México: La Reliquia en Llamas continúa destapando a los integrantes que pondrán a prueba su resistencia física y mental en las playas más hostiles de la televisión, y esta vez el anuncio ha acaparado todos los reflectores.

Se ha confirmado formalmente que el actor y cantante Bobby Larios es el nuevo sobreviviente que se integra a la competencia, prometiendo inyectar experiencia, madurez y una gran dosis de disciplina a las dinámicas de las tribus.

¿Quién es Bobby Larios? El Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

Nacido el 24 de enero de 1969, Roberto Larios —conocido artísticamente como Bobby Larios— es originario de Guadalajara, Jalisco. A lo largo de los años, construyó una sólida carrera en la televisión mexicana gracias a su participación en diversas telenovelas de gran éxito. Sin embargo, su faceta artística no se detuvo en los melodramas; el tapatío incursionó en la industria musical en el año 2012, fecha en la que lanzó su álbum debut titulado Tan frágil como tú, demostrando su versatilidad sobre los escenarios.

Además de su trayectoria en la actuación, Larios ha estado bajo el ojo público debido a su recordado romance en el pasado con la polémica vedette Niurka Marcos, una relación que en su momento acaparó las portadas de la prensa de espectáculos.

Recientemente, Bobby demostró sus habilidades en la cocina durante su participación en MasterChef Celebrity 2025, donde se ganó el cariño del público gracias a su carisma y entrega en las estaciones.

¿Cuándo comienza Survivor México La Reliquia en Llamas?