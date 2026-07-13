MasterChef 24/7: 3 tips para que la cocción de la pasta quede en su punto

Preparar pasta suena como una tarea sencilla, pero lo cierto es que lograr que tenga la textura perfecta requiere de poner atención desde que está en el agua caliente. Ya sea para espagueti, fusilli o hasta coditos, lo ideal es cocinar este ingrediente de la manera correcta para que se pueda servir a la mantequilla o en recetas más elaboradas al estilo MasterChef 24/7 como la boloñesa, sin el temor a que se desintegre.

¿Cómo cocinar pasta fácil y rápido? 3 consejos para que la consistencia te quede como a los profesionales de MasterChef 24/7

Usa solo la cantidad de agua necesaria . Uno de los errores más frecuentes al momento de preparar pasta , es el creer que necesita de muchísima agua para que la cocción sea adecuada. Sin embargo, se tiene que utilizar la cantidad indicada para cada porción y lo mejor es hacerlo en una cacerola con suficiente espacio, lo que evitará que se pegue a los bordes y que los fideos se deformen, además de que libera el exceso de almidón, según información de Tasting Table.



. Uno de , es el creer que necesita de muchísima agua para que la cocción sea adecuada. Sin embargo, se tiene que utilizar la cantidad indicada para cada porción y lo mejor es hacerlo en una cacerola con suficiente espacio, lo que evitará que se pegue a los bordes y que los fideos se deformen, además de que libera el exceso de almidón, según información de Tasting Table. No dejes demasiado tiempo antes de colarla . Una vez que apagaste el fuego, hay que retirar la cacerola de la estufa y pasar la pasta por un colador limpio. De esta manera, la pasta no se seguirá cocinando mientras está en "reposo" y conservará la consistencia al dente que queda tan bien con salsas de queso o de tomate, como las que los participantes de MasterChef 24/7



. Una vez que apagaste el fuego, hay que retirar la cacerola de la estufa y pasar la pasta por un colador limpio. De esta manera, que queda tan bien con salsas de queso o de tomate, como las que Evita tapar la cacerola. Por increíble que suene, ponerle la tapa a las cacerolas cuando se está cociendo pasta no hace más rápido el proceso ni mejora los resultados finales. Esta práctica podría hacer que se formen burbujas en el agua y provocar que se derrame, causando un desorden en toda la estufa. El proceso adecuado es hervir el agua, añadir la pasta y esperar a que la cocción esté lista a fuego medio.



La pasta no se debe dejar mucho tiempo en el agua caliente para que no pierda consistencia|Canva

Y listo, con estos sencillos consejos podrás preparar pastas deliciosas asegurando que desde la cocción, el término sea el adecuado, ya que de lo contrario podría deshacerse una vez que estés condimentando y agregando los complementos. También es importante considerar que la pasta casera como la que se hace en los retos de MasterChef 24/7 requiere menos tiempo en el fuego, mientras que las que son de paquete, traen medidas especiales en las instrucciones.