El horóscopo semanal de Mhoni Vidente: predicciones del universo en la salud, dinero y amor de hoy 20 al viernes 24 de julio

El horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana ya fue revelado. La reconocida astróloga consultó las cartas del tarot para conocer cómo influirá la energía en el amor, la salud, el dinero y la suerte de cada signo del zodiaco. Del lunes 20 al viernes 24 de julio, algunos signos recibirán oportunidades únicas para crecer, prosperar y atraer abundancia. Estas son las predicciones para cada signo.

ARIES

Será una semana de crecimiento personal, renovación y nuevas oportunidades. Aprovecha la energía del 21 de julio para iniciar proyectos, cerrar ciclos y tomar decisiones importantes. Cuida tu alimentación y evita involucrarte en conflictos o envidias. Tus números de la suerte son 07, 10 y 28.

TAURO

Las oportunidades laborales y económicas estarán especialmente favorecidas durante esta semana. El 22 de julio será ideal para concretar acuerdos y avanzar hacia tus metas. Mantén prudencia con los préstamos y protege tus finanzas. Tus números de la suerte son 09, 20 y 43.

GÉMINIS

Es momento de definir tu rumbo y actuar con mayor determinación. El 20 de julio traerá claridad para resolver asuntos que permanecían pendientes. Dedica tiempo a tu bienestar físico y a mejorar tu imagen personal. Tus números de la suerte son 06, 12 y 17, indica el horóscopo de hoy .

CÁNCER

La energía astral te impulsa a organizar tus finanzas y planificar mejor tu futuro. El 22 de julio llegará con revelaciones importantes y oportunidades de crecimiento. Evita las reacciones impulsivas y busca mantener el equilibrio emocional. Tus números de la suerte son 01, 14 y 33.

LEO

Comienza una etapa de brillo, reconocimiento y buena fortuna gracias a tu temporada de cumpleaños. El 23 de julio será clave para resolver temas sentimentales y asuntos legales. Confía en tu liderazgo y toma la iniciativa en los proyectos que deseas impulsar. Tus números de la suerte son 15, 24 y 31.

Lee el horóscopo de Leo para hoy, 20 de julio de 2026.|(ESPECIAL/CANVA)

VIRGO

La buena suerte comienza a abrir caminos que parecían bloqueados o detenidos. El 20 de julio será un día ideal para tomar decisiones importantes y avanzar en tus planes. Suelta responsabilidades que no te corresponden y presta más atención a tu salud. Tus números de la suerte son 05, 08 y 19.

LIBRA

La estabilidad que tanto buscas comenzará a manifestarse en diferentes áreas de tu vida. El 23 de julio atraerá cambios positivos en el amor, el trabajo y los asuntos personales. Es un excelente momento para renovar tu imagen y fortalecer tu autoestima. Tus números de la suerte son 30, 32 y 41.

ESCORPIÓN

Esta semana recuperarás la confianza en tus capacidades y objetivos. El 23 de julio será una fecha favorable para cerrar acuerdos y comenzar nuevos proyectos. Cuida tu salud respiratoria y evita acumular estrés innecesario. Tus números de la suerte son 03, 18 y 24.

SAGITARIO

Las responsabilidades laborales aumentarán, pero también llegarán recompensas importantes. El 24 de julio será tu día de mayor éxito, productividad y reconocimiento. Analiza cada paso antes de actuar para evitar decisiones apresuradas. Tus números de la suerte son 02, 04 y 11.

CAPRICORNIO

Los astros favorecen los viajes, el aprendizaje y las nuevas experiencias. El 21 de julio traerá oportunidades para crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Mantén una actitud positiva y evita aislarte emocionalmente. Tus números de la suerte son 17, 26 y 30.

ACUARIO

La fortuna estará de tu lado en temas relacionados con el dinero, el trabajo y los proyectos personales. El 22 de julio será ideal para realizar cambios importantes y tomar decisiones estratégicas. Cuida tu alimentación y fortalece tu imagen pública. Tus números de la suerte son 13, 21 y 29.

Este es el horóscopo de Acuario para hoy, según las predicciones de Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

PISCIS

Se abre una etapa de abundancia, éxito y crecimiento personal. El 20 de julio será perfecto para iniciar proyectos y tomar decisiones que habías estado posponiendo. Confía en tu intuición y evita caer en la indecisión. Tus números de la suerte son 22, 50 y 75.