¿Qué es la técnica del ‘Concealer Sandwich’ y cómo usarla para tapar granitos con un sello indestructible contra el sudor?
Conoce todos los pasos de la técnica Concealer Sandwich y descubre cómo puedes usarla a tu favor para lucir una piel libre de imperfecciones, a pesar del sudor
La técnica del Concealer Sandwich se ha consolidado en la industria del maquillaje profesional y el cosmetic biohacking como el método definitivo para camuflar imperfecciones, marcas de acné y granitos en relieve.
Su nombre hace referencia a una estructura de aplicación por capas que intercala texturas líquidas con fijadores moleculares de base en polvo en aerosol. El principio de este truco es crear un sellado tridimensional hermético: la primera capa de fijación detiene la producción de sebo desde el interior del poro.
El corrector líquido aporta la opacidad cromática para unificar el tono y la capa final encapsula los pigmentos contra los factores ambientales externos. El resultado es un parche de cobertura invisible y un auténtico escudo impermeable que resiste intacto al sudor, las altas temperaturas de la temporada de verano y la fricción.
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Esta es la técnica del Concealer Sandwich que oculta granitos y es contra el sudor
- La base del sándwich
Con el rostro limpio y tras haber aplicado tu protector solar habitual localiza el granito que deseas ocultar.
Toma una mínima cantidad de polvo traslúcido suelto de textura microsifonada utilizando una brocha pequeña y suelta o una borla de maquillaje. Presiona el polvo directamente sobre el brote activo con un toque seco y suave y retira el exceso.
- El relleno del sándwich
Aplica un punto milimétrico de un corrector líquido de acabado mate, preferentemente de larga duración y que coincida exactamente con el tono de tu piel. Coloca el producto directamente sobre la imperfección y déjalo asentar sin difuminar durante unos segundos.
Luego utiliza la yema de tu dedo limpio o una esponja húmeda para difuminar exclusivamente los bordes exteriores del punto, manteniendo la máxima concentración de pigmento justo sobre el centro del granito.
- Tapa del sándwich
Vuelve a tomar una cantidad milimétrica de polvo traslúcido suelto y sella el corrector dando un toque suave de presión sin arrastrar.
Inmediatamente después, rocía un poco de spray fijador de maquillaje de acabado mate en una esponja de maquillaje limpia y presiónala con suavidad sobre la zona y deja que se seque por completo.