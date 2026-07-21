¿Qué es la técnica del ‘Concealer Sandwich’ y cómo usarla para tapar granitos con un sello indestructible contra el sudor?

La técnica del Concealer Sandwich se ha consolidado en la industria del maquillaje profesional y el cosmetic biohacking como el método definitivo para camuflar imperfecciones, marcas de acné y granitos en relieve.

Su nombre hace referencia a una estructura de aplicación por capas que intercala texturas líquidas con fijadores moleculares de base en polvo en aerosol. El principio de este truco es crear un sellado tridimensional hermético: la primera capa de fijación detiene la producción de sebo desde el interior del poro.

El corrector líquido aporta la opacidad cromática para unificar el tono y la capa final encapsula los pigmentos contra los factores ambientales externos. El resultado es un parche de cobertura invisible y un auténtico escudo impermeable que resiste intacto al sudor, las altas temperaturas de la temporada de verano y la fricción.

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Esta es la técnica del Concealer Sandwich que oculta granitos y es contra el sudor

La base del sándwich

Con el rostro limpio y tras haber aplicado tu protector solar habitual localiza el granito que deseas ocultar.

Toma una mínima cantidad de polvo traslúcido suelto de textura microsifonada utilizando una brocha pequeña y suelta o una borla de maquillaje. Presiona el polvo directamente sobre el brote activo con un toque seco y suave y retira el exceso.

El truco del Concealer Sandwich para lucir una piel libre de granos|Pexels: Alena Darmel

El relleno del sándwich

Aplica un punto milimétrico de un corrector líquido de acabado mate, preferentemente de larga duración y que coincida exactamente con el tono de tu piel. Coloca el producto directamente sobre la imperfección y déjalo asentar sin difuminar durante unos segundos.

Luego utiliza la yema de tu dedo limpio o una esponja húmeda para difuminar exclusivamente los bordes exteriores del punto, manteniendo la máxima concentración de pigmento justo sobre el centro del granito.

El truco de maquillaje que ayuda mantener el look contra el sudor|Pexels: Ron Lach

Tapa del sándwich

Vuelve a tomar una cantidad milimétrica de polvo traslúcido suelto y sella el corrector dando un toque suave de presión sin arrastrar.

Inmediatamente después, rocía un poco de spray fijador de maquillaje de acabado mate en una esponja de maquillaje limpia y presiónala con suavidad sobre la zona y deja que se seque por completo.

