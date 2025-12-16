Esta es la personalidad que tendrán los bebés nacidos en 2026 marcados por el Caballo de Fuego

Estamos a muy poco de comenzar un nuevo año, qué será el 2026, y por ende el horóscopo chino ya nos tiene preparado el ciclo zodiacal que marca el regreso de uno de los signos más poderosos, energéticos y esperados, estamos hablando del Caballo de Fuego.

Para aquellos que están planeando un embarazo o un bebé nacerá en el 2026, la astrología oriental te sacará dudas sobre su carácter, su futuro y su relación con el mundo.

Un dato no menor es que hay que diferenciar que el Año Nuevo Chino no coincide con nuestro calendario solar, por ende el año del Caballo de Fuego dará comienzo el 17 de febrero del 2026 y finalizará el 5 de febrero 2027.

Por otro lado, tenemos que mencionar que el Caballo es el símbolo de la libertad, comunicación y éxito. Al combinarse con el elemento Fuego todas estas características mencionadas se intensifican.

De esta manera es que vamos a presenciar un año de gran movimiento, cambios sociales y una energía que va en constante cambio. Dado esto es que los niños que nazcan bajo este signo tendrán una chispa muy especial.

¿Cómo será la personalidad de los bebés nacidos en 2026?

Una de las características principales que hará que los bebés del 2026 se destaquen, es la independencia. Olvídate de la idea de que tendrás un niño quieto en un rincón porque los caballos necesitan explorar, correr y descubrir el mundo por su cuenta.

Desde muy chicos tendrán una energía desbordante por lo que notarás que van a tener una resistencia física muy difícil de apagar o calmar. Serán bebés y niños muy difícil de cansar y que siempre necesitan estar fuera de casa.

El Caballo de Fuego llega para darle a los nacidos bajo su influencia una personalidad que atraerá a todos. No te sorprendas si suelen ser el centro de atención en reuniones familiares y que tengan una gran facilidad para poder hacer amigos.

Por otro lado, tenemos que mencionar que es un signo que no sabe mentir por lo que serán directos, honesto y a veces un poco impulsivos al decir lo que piensan. Ten en cuenta que no les gusta que le digan que tienen que hacer ya que son líderes naturales.