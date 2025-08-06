Este es el signo del zodiaco que PEOR suerte tiene: ni con todos los rituales podría ganar algo

El zodiaco está conformado por 12 signos, cada uno influido por el comportamiento del cielo y las posiciones solares. Esto a su vez impacta directamente en las personas, especialmente en rasgos de la personalidad que los distinguen, pero también en aspectos que revelen si una persona está favorecida por la fortuna o si es un signo del zodiaco que está condenado a tener siempre la peor suerte.

¿Cuál es el signo del zodiaco que tiene peor suerte?

Además de distinguir a los Escorpio como una pésima opción para establecer una relación amorosa, desde la astrología se considera que los que pertenecen al signo de Piscis son los que tienen peor suerte. Ya que se cree que aún con su cálido temple y transparencia para desenvolverse ante el mundo, este infortunio eterno supera por mucho a lo que experimenta el resto del zodiaco.

Crédito: Freepik Aunque los Piscis se esmeran en mantenerse positivos, la suerte no siempre está de su lado

Este sentimiento de ser poco congraciados por la fortuna, también afecta su lado emocional, ya que al experimentar decepciones con frecuencia, ellos mismos se condenan a seguir pasando por malas rachas. Y mientras este pensamiento no se transforme, los rituales para la abundancia y la fortuna no servirán de nada, haciendo que siempre caminen bajo una tormenta (hablando metafóricamente).

¿Cómo son las personas del signo Piscis? Las características de los “más salados” del zodiaco

Piscis abarca a aquellos nacidos del 19 de febrero al 20 de marzo, y representan al elemento de agua, por lo que a menudo son representados con diseños alusivos al mar y los peces. Los portales especializados en astrología y horóscopos definen a los seres de este signo como personas dulces, soñadoras, sensibles y profundas.

Y precisamente serían estas características tan nobles, las que muchas veces les provocan problemas y conflictos, que van desde desilusiones amorosas, hasta traiciones por confiar en quien no debían. Lo que en consecuencia, sí podría influir en la mala suerte que el signo de Piscis a menudo cree tener, puesto que prefieren escapar cuando algo no les gusta y, sin darse cuenta, provocan algo peor porque van alejándose de las buenas oportunidades.