Este lunes 23 de noviembre de 2026 trae movimientos interesantes en el horóscopo chino, marcado por la energía dinámica del Año del Caballo de Fuego. Es una jornada ideal para prestar atención a las señales del entorno, ordenar prioridades laborales y escuchar con calma lo que ocurre en los vínculos cercanos antes de tomar decisiones apresuradas.

A lo largo del día, cada animal del zodiaco oriental encontrará matices distintos entre la mañana, la tarde y la noche, con oportunidades para resolver asuntos pendientes, ajustar rutinas o abrir espacio a conversaciones sinceras. Revisa la lectura de tu signo para aprovechar el clima astral de este inicio de semana.

¿Cómo funciona el horóscopo chino?

El horóscopo chino se basa en un ciclo de doce años en el que cada período está representado por un animal distinto (Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo), determinado por el año lunar de nacimiento a partir del Año Nuevo chino. A su vez, cada signo se combina con uno de los cinco elementos tradicionales (Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua) y con las polaridades Yin o Yang, formando un ciclo completo de sesenta años que define tanto los rasgos de personalidad como las compatibilidades y las tendencias energéticas de cada etapa.

Horóscopo chino (Gemini/Canva)

¿Cuáles son las predicciones de hoy del horóscopo chino?

A continuación, desplegaremos las predicciones del horóscopo chino para hoy:

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Revisas una decisión compartida escuchando distintas posturas. Por la tarde se abre una posibilidad laboral alineada con tus capacidades y por la noche surge el deseo de retomar contacto con una vieja amistad.

Revisas una decisión compartida escuchando distintas posturas. Por la tarde se abre una posibilidad laboral alineada con tus capacidades y por la noche surge el deseo de retomar contacto con una vieja amistad. Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): La mañana pide flexibilidad ante cambios de horarios o disponibilidad ajena. Más tarde encuentras cómo optimizar recursos y al anochecer una charla familiar o compartida ayuda a fijar expectativas más realistas.

La mañana pide flexibilidad ante cambios de horarios o disponibilidad ajena. Más tarde encuentras cómo optimizar recursos y al anochecer una charla familiar o compartida ayuda a fijar expectativas más realistas. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): Un comentario temprano te lleva a repensar cómo encaras una responsabilidad clave. La tarde impulsa soluciones creativas fuera de lo habitual y la noche trae emociones intensas a través del arte, el cine o la lectura.

Un comentario temprano te lleva a repensar cómo encaras una responsabilidad clave. La tarde impulsa soluciones creativas fuera de lo habitual y la noche trae emociones intensas a través del arte, el cine o la lectura. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): Comienzas el día atendiendo un tema de bienestar cotidiano. Por la tarde recibes un aporte valioso de alguien con otra experiencia y por la noche conviene no tomar el silencio cercano como distancia, ya que puede necesitar ordenar ideas.

Comienzas el día atendiendo un tema de bienestar cotidiano. Por la tarde recibes un aporte valioso de alguien con otra experiencia y por la noche conviene no tomar el silencio cercano como distancia, ya que puede necesitar ordenar ideas. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): Una novedad matinal reordena prioridades en un proyecto que quieres impulsar. A media tarde hay que cuidar la claridad en instrucciones o acuerdos, y por la noche se da un acercamiento afectivo espontáneo.

Horóscopo chino ((Especial/Gemini))