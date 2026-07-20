Por qué el Feng Shui recomienda atar una cinta en la puerta de la casa

El destino es uno de los temas sobre los cuales más debates existen y cada persona tiene su propia idea o creencia de lo que este significa. Muchos afirman que ya se encuentra escrito, mientras que otros señalan que somos nosotros los que lo vamos escribiendo a diario.

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En medio de las diferentes interpretaciones, existe una gran cantidad de personas que dejan a su destino en manos de diferentes creencias. Así es como el Feng Shui, la Astrología, y la Numerología, entre otras, hacen referencia al presente y futuro bajo determinados preceptos.

El Feng Shui y las energías

En el caso del feng Shui, se trata de una de las creencias más antiguas y arraigadas a nivel mundial. Esta filosofía oriental pone su enfoque en la búsqueda de la armonía en el hogar como un paso necesario para la llegada de energías positivas que influyen en nuestro destino.

La armonía permite que las energías positivas del universo ingresen al hogar y fluyan sin obstáculos. Por eso, el Feng Shui brinda recomendaciones para mantener ordenado, limpio y adecuadamente decorado cada ambiente de la casa para no perjudicar esa ansiada armonía.

¿Por qué atar una cinta en la puerta?

En esta oportunidad, en medio de otras recomendaciones, el Feng Shui propone colocar una cinta en la puerta de ingreso del hogar, ya sea en el picaporte o en el marco. Se trata de un ritual que, afirma, sirve para canalizar las energías, retener la buena fortuna en el interior y bloquear las vibraciones que resultan negativas y que provengan del exterior.

En cuanto al color de la cinta a emplear, dentro del Feng Shui el color rojo es uno de los más tradicionales y es usado como un protector contra la envidia, pero también para reactivar la vitalidad. El verde ayuda a atraer la abundancia, el equilibrio interior y la salud, mientras que una cinta de color amarillo simboliza el optimismo, la sabiduría y la claridad mental.

El Feng Shui aclara que para que esta cinta cumpla con su objetivo, no solo basta con colocarla en la puerta de entrada a nuestra casa. La limpieza y el orden, como se señaló, son fundamentales para el ingreso de las energías positivas.

