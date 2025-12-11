Horóscopo de hoy jueves 11 de diciembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo zodiacal en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 11 de diciembre de 2025.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal durante la jornada del 11 de diciembre de 2025

Hoy, jueves 11 de diciembre de 2025, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodiaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : este día te impulsa a tomar decisiones claras y a avanzar con determinación en asuntos que requieren iniciativa, dejando de lado distracciones que frenaban tu ritmo.

: este día te impulsa a tomar decisiones claras y a avanzar con determinación en asuntos que requieren iniciativa, dejando de lado distracciones que frenaban tu ritmo. Tauro : la energía invita a organizar prioridades, permitiéndote revisar detalles con calma para proteger tu bienestar emocional ante presiones externas.

: la energía invita a organizar prioridades, permitiéndote revisar detalles con calma para proteger tu bienestar emocional ante presiones externas. Géminis : este jueves favorece acuerdos y conversaciones que aclaran escenarios confusos, ayudándote a ordenar ideas y retomar un plan personal que vuelve a tomar forma.

: este jueves favorece acuerdos y conversaciones que aclaran escenarios confusos, ayudándote a ordenar ideas y retomar un plan personal que vuelve a tomar forma. Cáncer : el tránsito directo de Neptuno en Piscis potencia tu intuición y te permite ver con mayor claridad tus necesidades emocionales, facilitando decisiones que te brindan paz.

: el tránsito directo de Neptuno en Piscis potencia tu intuición y te permite ver con mayor claridad tus necesidades emocionales, facilitando decisiones que te brindan paz. Leo : la jornada te impulsa a avanzar en proyectos creativos o personales con más seguridad, favoreciendo pasos que fortalecen tu autoestima y capacidad de liderazgo.

: la jornada te impulsa a avanzar en proyectos creativos o personales con más seguridad, favoreciendo pasos que fortalecen tu autoestima y capacidad de liderazgo. Virgo : la energía del día te ayuda a estructurar tareas pendientes y simplificar procesos. Debes dejar de invertir energía en lo que ya no es prioritario.

: la energía del día te ayuda a estructurar tareas pendientes y simplificar procesos. Debes dejar de invertir energía en lo que ya no es prioritario. Libra : el tránsito directo de Neptuno en Piscis te ayuda a aclarar ideas de tu entorno cotidiano, permitiéndote equilibrar expectativas y realidad en conversaciones importantes.

: el tránsito directo de Neptuno en Piscis te ayuda a aclarar ideas de tu entorno cotidiano, permitiéndote equilibrar expectativas y realidad en conversaciones importantes. Escorpio : este jueves activa una energía resolutiva que te permite tomar decisiones con estrategia. Debes enfocarte en resolver los pendientes.

: este jueves activa una energía resolutiva que te permite tomar decisiones con estrategia. Debes enfocarte en resolver los pendientes. Sagitario : la jornada te impulsa con entusiasmo y claridad a resolver asuntos familiares o emocionales que antes se sentían confusos.

: la jornada te impulsa con entusiasmo y claridad a resolver asuntos familiares o emocionales que antes se sentían confusos. Capricornio : la energía favorece decisiones prácticas que te ayudan a estabilizar tu rumbo y a ordenar un tema laboral o personal que necesitaba definición.

: la energía favorece decisiones prácticas que te ayudan a estabilizar tu rumbo y a ordenar un tema laboral o personal que necesitaba definición. Acuario : este día invita a observar con detalle tus planes y metas. Neptuno directo en Piscis te ayuda a enfocarte en tus mayores sueños para ajustar tus expectativas.

: este día invita a observar con detalle tus planes y metas. Neptuno directo en Piscis te ayuda a enfocarte en tus mayores sueños para ajustar tus expectativas. Piscis: con Neptuno avanzando nuevamente en tu signo, recuperas seguridad en tu propósito. Debes actuar desde la intuición. Pero también debes concentrarte en un paso a la vez.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo del zodiaco en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: