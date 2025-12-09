La alarmante predicción de Mhoni Vidente sobre frío extremo y un fuerte sismo en México
Las predicciones de Mhoni Vidente volvieron a despertar las alertas en México. La famosa astróloga afirma que se viene una ola de frío extremo y un posible sismo.
Cada vez que la astróloga Mhoni Vidente lanza sus predicciones genera un gran revuelo en la sociedad. Ahora, ha despertado alertas debido a que predijo que una ola de frío extremo azotará a México e hizo referencia a un fuerte sismo.
Quienes confían en creencias como la Astrología, la Numerología o el Tarot, entre otras, saben que las predicciones sobre eventos futuros tienen una fuerte carga de energías del universo que son analizadas. Es en torno a esas predicciones que Mhoni Vidente ha edificado una sólida trayectoria.
¿El frío extremo azotará a México?
La vidente cubana ha sorprendido a sus adeptos, una vez más, al revelar predicciones que se relacionan directamente con las condiciones climáticas de México. Mhoni Vidente afirma que a partir del 11 o 12 de diciembre, el país enfrentará una ola de frío extremo.
El tonal de hoy es 13 Mono - Ma´tlaktliomei Osomatl— Nación Tolteca (@NacionTolteca) December 9, 2025
No te estanques, busca nuevas motivaciones y metas.
Responsabilízate, cuida tu salud física.#tolteca #astrologia #Mexico #calendario #cultura #toltequidad #naciontolteca #toltekayotl #tonal #tonalli #diciembre pic.twitter.com/7FZFObCr0s
“La ola de frío viene muy intensa”, remarcó la astróloga y añadió que “hay que cuidarnos mucho de la garganta”. En sus predicciones apuntó al norte y sur el país como las zonas más afectadas por las bajas temperaturas dejando en claro que el fenómeno impactaría en actividades escolares, festivas y laborales.
¿Alerta por fuerte sismo?
Las predicciones de Mhoni Vidente no se quedaron en la ola de frío extremo sino que dieron cuenta sobre otro fenómeno natural que podría afectar a México y otro a parte de Asia. De acuerdo con la vidente, persiste la alerta por un posible movimiento telúrico que tendría epicentro en la Ciudad de México y también en Asia debido a la reciente activación de un antiguo volcán.
De acuerdo con la astróloga, los movimientos telúricos y el fuerte cambio de temperatura predichos tendría su origen en este último tramo del 2025, debido a que se trata de un año “energéticamente intenso”. Tras culminar el 2025, señaló Mhoni Vidente, el 2026 dará comienzo a un periodo de reinicio por lo que será muy interesante para quienes creen en sus adivinaciones.