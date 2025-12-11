Elektra pone a mitad de precio esta elegante moto tipo Vespa: tiene envío y MSI

Hay una moto Italika que se está robando la atención de todos por su elegante diseño, pero, sobre todo, por la oferta que tiene. En Elektra la motoneta tiene un descuento de la mitad de precio, una cantidad considerable en esta temporada.

¿Cuál es la moto Italika tipo Vespa que está en remate?

La moto Italika es la del modelo Vitalia 150, tiene un diseño tipo Vespa, la clásica motoneta italiana que es popular por su forma. Esta versión tiene sus ventajas.

Así luce la moto tipo Vespa de Italika.|(ESPECIAL)

De acuerdo con la información proporcionada por la tienda, esta moto cuenta con las siguientes características:

Tiene una cilindrada de 149 CC : esto significa que el tamaño de su motor y la fuerza es lo suficientemente buena para andar por la ciudad sin ningún problema.

: esto significa que el tamaño de su motor y la fuerza es lo suficientemente buena para andar por la ciudad sin ningún problema. Tiene una transmisión automática : así es más sencillo manejarla sin tener que preocuparse por los cambios de velocidades.

: así es más sencillo manejarla sin tener que preocuparse por los cambios de velocidades. Tiene un rendimiento por litro de 28 km/l : es económica, ideal para trayectos por la ciudad, ya que, con un tanque de 5 litros, puedes recorrer alrededor de 140 km.

: es económica, ideal para trayectos por la ciudad, ya que, con un tanque de 5 litros, puedes recorrer alrededor de 140 km. Carga hasta 150 kg : es suficiente para soportar a una persona y algunos objetos, o bien, dos personas no muy pesadas.

: es suficiente para soportar a una persona y algunos objetos, o bien, dos personas no muy pesadas. Es ideal para principiantes: si nunca has manejado una moto y quieres aprender en ella, esta es una buenísima opción.

¿Cuál es el precio de la moto Italika Vitalia 150 en Elektra?

El costo de esta elegante moto Italika Vitalia 150 es de solo $24,999 pesos; anteriormente tenía un precio de $40,999 pesos. Una verdadera ganga en temporada navideña.

Este es el precio de la moto Italika Vitalia 150.|(ESPECIAL)

Además, si quieres, puedes pagarla con tarjetas participantes , así obtienes hasta 20 meses sin intereses de pagos de $1,387.44 pesos.

O también es posible solicitar el Préstamo Elektra, que te permite hacer 142 pagos semanales de solo $320 pesitos. Así de fácil te puedes llevar la moto a tu casa. Y, por si fuera poco, la tienda te da un bono de regalo de mil pesos para tu siguiente compra en productos seleccionados.