Horóscopo de hoy Tauro lunes 18 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

La confianza es una carga pesada pero luminosa y no la puedes dejar en manos de cualquiera solo porque te está halagando siempre, a veces son los primeros en traicionar.

Tauro en el amor:

Hoy es una fecha especial para la persona que te interesa, no gastes en regalos o en detalles, pues no hay suficiente confianza para ello, déjalo para después, por hoy bastará con que le digas una palabra de felicitación o de aliento, es alguien que valora esos detalles.

Tu frase de la semana: “El mejor placer de la vida es hacer las cosas que la gente dice que no podemos hacer”.

Tu color: Naranja.