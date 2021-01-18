Horóscopo de hoy Tauro lunes 18 de enero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... ¡Aguas con esto! Ten mucho cuidado con el ego, recuerda que se hace presente con esta Luna.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
La confianza es una carga pesada pero luminosa y no la puedes dejar en manos de cualquiera solo porque te está halagando siempre, a veces son los primeros en traicionar.
Tauro en el amor:
Hoy es una fecha especial para la persona que te interesa, no gastes en regalos o en detalles, pues no hay suficiente confianza para ello, déjalo para después, por hoy bastará con que le digas una palabra de felicitación o de aliento, es alguien que valora esos detalles.
Tu frase de la semana: “El mejor placer de la vida es hacer las cosas que la gente dice que no podemos hacer”.
Tu color: Naranja.