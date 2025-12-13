Horóscopo del sábado 13 y domingo 14 de diciembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo zodiacal en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este fin de semana de diciembre.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025

Este fin de semnana, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : este fin de semana te impulsa a hacer ajustes en tus vínculos y equilibrar responsabilidades con tu tiempo personal, mientras la Luna en Libra puede llevarte a buscar acuerdos más justos y a suavizar tensiones recientes.

: este fin de semana te impulsa a hacer ajustes en tus vínculos y equilibrar responsabilidades con tu tiempo personal, mientras la Luna en Libra puede llevarte a buscar acuerdos más justos y a suavizar tensiones recientes. Tauro : la energía favorece el descanso, permitiéndote ordenarte y recuperar calma. Sin embargo, ciertos detalles pendientes pueden exigir que pongas límites claros para no saturarte.

: la energía favorece el descanso, permitiéndote ordenarte y recuperar calma. Sin embargo, ciertos detalles pendientes pueden exigir que pongas límites claros para no saturarte. Géminis : el fin de semana activa tu creatividad y una necesidad fuerte de conexión social. La Luna en Libra puede abrir espacios para conversaciones significativas que renuevan tu ánimo.

: el fin de semana activa tu creatividad y una necesidad fuerte de conexión social. La Luna en Libra puede abrir espacios para conversaciones significativas que renuevan tu ánimo. Cáncer : la energía te invita a dedicar tiempo al hogar y a lo emocional, buscando seguridad y contención. Es un buen momento para reorganizar tus espacios y liberar cargas internas que ya no quieres llevar.

: la energía te invita a dedicar tiempo al hogar y a lo emocional, buscando seguridad y contención. Es un buen momento para reorganizar tus espacios y liberar cargas internas que ya no quieres llevar. Leo : este fin de semana impulsa movimiento y expresión personal, ayudándote a retomar un plan que te motiva. La Luna en Libra puede mejorar la comunicación y favorecer encuentros necesarios para aclarar ideas.

: este fin de semana impulsa movimiento y expresión personal, ayudándote a retomar un plan que te motiva. La Luna en Libra puede mejorar la comunicación y favorecer encuentros necesarios para aclarar ideas. Virgo : la energía te lleva a revisar prioridades y a reducir exigencias, permitiéndote escuchar mejor tus necesidades físicas y mentales. Este es un buen momento para ordenar tareas sin presionarte.

: la energía te lleva a revisar prioridades y a reducir exigencias, permitiéndote escuchar mejor tus necesidades físicas y mentales. Este es un buen momento para ordenar tareas sin presionarte. Libra : con la Luna transitando tu signo, el fin de semana potencia tu sensibilidad y tu deseo de equilibrio, ayudándote a tomar decisiones más conscientes sobre vínculos, acuerdos y tu propio bienestar.

: con la Luna transitando tu signo, el fin de semana potencia tu sensibilidad y tu deseo de equilibrio, ayudándote a tomar decisiones más conscientes sobre vínculos, acuerdos y tu propio bienestar. Escorpio : la energía te invita a tomarte las cosas con calma y a evitar reacciones impulsivas, dejando que el fin de semana funcione como un espacio de introspección y replanteamiento interno.

: la energía te invita a tomarte las cosas con calma y a evitar reacciones impulsivas, dejando que el fin de semana funcione como un espacio de introspección y replanteamiento interno. Sagitario : este fin de semana trae impulso, sociabilidad y ganas de proyectarte hacia lo que viene, mientras la Luna en Libra favorece encuentros amistosos que te inspiran y te conectan con personas clave.

: este fin de semana trae impulso, sociabilidad y ganas de proyectarte hacia lo que viene, mientras la Luna en Libra favorece encuentros amistosos que te inspiran y te conectan con personas clave. Capricornio : la energía te pide enfoque en lo esencial y quizá cierta reorganización de responsabilidades, evitando cargar con más de lo necesario para mantener tu equilibrio interno.

: la energía te pide enfoque en lo esencial y quizá cierta reorganización de responsabilidades, evitando cargar con más de lo necesario para mantener tu equilibrio interno. Acuario : este fin de semana activa tu curiosidad y ganas de renovar rutinas, mientras la Luna en Libra puede abrir una perspectiva más diplomática que facilita diálogos pendientes.

: este fin de semana activa tu curiosidad y ganas de renovar rutinas, mientras la Luna en Libra puede abrir una perspectiva más diplomática que facilita diálogos pendientes. Piscis: la energía te invita a la calma y a procesar emociones sin prisa, permitiéndote soltar preocupaciones. Este fin de semana favorece claridad en decisiones más alineadas con tu bienestar emocional.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: