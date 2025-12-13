Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 13 de diciembre; estos signos tendrán la SUERTE de su lado

Inicia el fin de semana y hay que comenzar con el pie derecho; comienza consultando tus horóscopos de hoy. Traemos para ti lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 13 de diciembre de 2025. Te presentamos los mensajes claros para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 13 de diciembre?

Aries, es el momento de dejar de andar de migajero/ra. Sabemos que es difícil no darle el control a una persona que te interesa, pero no tengas miedo a quedarte solo, no hay por qué rogarle a nadie.

Si eres un Aries con pareja, aguas, también debes dejarte querer, pero no exageres y exijas de más a tu pareja. Recuerda que si el amor lo fuerzas, se gasta, así que ten cuidado

Se avecinan grandes cambios en tu vida, así que es momento de dejar de escuchar los malos consejos y alejarte de las personas que te tiran mala vibra.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 13 de diciembre?

Tenemos un problema, Tauro, no sabes soltar lo que te molesta, y si estás en una relación de pareja, eso solo destruye tu relación. Así que déjate de cosas y comienza a valorar lo que sientes, piensas y necesitas. Te lo repetimos, no construyas frustraciones.

¿Sabes lo que quieres y a dónde vas? ¿No? Pues es el momento de que te despejes, te alejes de las dudas y mejor comiences a creer en tus capacidades.

Y cuidado, Tauro, hay dos amistades tuyas que tienen algo en contra tuya, pero no te preocupes, recuerda que perro que ladra no muerde. Cuida mejor a tus amistades y valora quiénes son las amistades adecuadas para quedarse en tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 13 de diciembre?

Viajes, reuniones familiares y más cosas que te harán sentir tranquilo se aproximan a toda velocidad para darte un respiro y acomodar tus emociones, que bien sabes, andan un poco revueltas. Es momento de que priorices la paz.

Si tienes pareja, debes cambiar un poco la dinámica porque te estás desviando del camino. Deja las dudas y recuerda que no hay por qué pensar todo el tiempo que te están siendo infiel. Cuídate, pero deja de suponer y ve los hechos. Pon límites, pero permite que las personas se acerquen; eso sí, cuando lo hagan, no te entregues en cuerpo y alma a la primera, porque es más fácil que rompan tu corazón.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 13 de diciembre?

Cáncer, si te busca solo cuando necesita que le hagas un favor, lo mejor es dejar de confiar en esa persona. Te lo decimos de otro modo: esas personas no te quieren, te utilizan, así que aléjate de esas falsas amistades.

La rutina en muchos aspectos puede ser algo bueno, pero las que tú sigues actualmente te apagan a ti, tus relaciones e incluso tus romances. Deja de lastimarte, cambia un poco la rutina y busca experiencias nuevas que te cuiden y te endulcen la vida.

En tu camino siempre encontrarás personas que te harán la vida de cuadritos. Recuerda que no tienes por qué lanzarte a todas esas peleas, no es necesario y, en definitiva, no te hará ningún bien. Lo mejor es que le des la vuelta a la página y tomes distancia para que encuentres tu estabilidad emocional.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 13 de diciembre?

Leo, se sabe que tu relación ha pasado algunos momentos difíciles, pero ya llegó el momento de dejar tu orgullo a un lado. No permitas que todo lo que has construido se marchite como una flor. Recuerda que las relaciones se tienen que cuidar y que ambos son seres individuales que de vez en cuando necesitan su espacio para sanar.

No te hagas, sabemos que te gusta que te consientan, te apapachen y te levanten. Pero llegó el momento de olvidarte de eso y que comiences mejor a decidir por ti mismo. Tienes un carácter fuerte; que se note y úsalo siempre con inteligencia.

Algunos enemigos que andan muy cerca de ti andan disfrazados de tus amigos, así que recuerda no confiar ciegamente en nadie, siempre ten tus reservas y analiza la situación. Eres muy listo y seguro sabrás descubrir la verdad.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 13 de diciembre?

A ver, Virgo, es momento de poner las cosas en claro; sueñas con un físico de ensueño y te castigas mucho por eso, pero no estás tomando acción. Hoy es el día de que dejes la flojera de lado y que comiences a trabajar en tu disciplina para que cumplas tus metas.

La racha de soltería por la que pasas es culpa tuya y sabes que siempre te fijas en quien no deberías por caprichos. El amor va más allá de lo que imaginas; quítate la venda de los ojos y disfruta de lo que está a tu alrededor.

Se acerca un reencuentro con una amistad que hacía mucho que no veías; pasarán un buen rato juntos recordando lo mucho que vivieron juntos. Esta reunión te levantará el ánimo; tal vez sea el momento ideal para que mantengan el contacto.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 13 de diciembre?

Pon atención, Libra, debes cuidarte de las personas que se encuentran a tu alrededor, que no todos traen buena intención. Algunas personas hablan mal de ti a tus espaldas; en cuanto los identifiques, mándalos lejos sin temor.

Es momento de reflexionar; una amistad tuya se enfermará y te hará valorar cosas, pero no te preocupes, no es nada grave. Si vas a salir, mantén cerca y vigiladas tus pertenencias, sobre todo aquello de valor que siempre cargas, como tu celular, tu cartera o dinero. No los pierdas.

Te llegarán comentarios malintencionados sobre tu pareja, pero no te fijes, son puras malas intenciones. Son personas que solo buscan abusar de ti de una u otra forma.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 13 de diciembre?

Una amistad tuya te meterá en problemas, así que cuídate mucho y cuida bien tus pertenencias. Con todo esto se viene mucho estrés laboral, pero no te preocupes, también llegarán personas y momentos que te ayudarán a despejarte.

Si tienes pareja, una situación bastante complicada se aproxima; sin embargo, no te angusties de más, esto solo los unirá mucho más. Si eres un Escorpio sin pareja, no tengas miedo a enamorarte; la persona correcta está más cerca de lo que imaginas. Lo que pasa es que a veces tú simplemente complicas un poco las cosas.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 13 de diciembre?

Las cosas no saldrán como esperabas, Sagitario, pero no te derrumbes; estas cosas pasan en la vida y pronto las cosas mejorarán. En un principio podrías sentirte bajoneado; no obstante, una de tus amistades también pasará por un mal momento y podrán apoyarse mutuamente, mejorando por completo su estado de ánimo.

Si tienes pareja, no andes prohibiendo cosas; es momento de aprender a confiar y dejar de controlarlo todo. Si eres un Sagitario sin pareja, tienes una personalidad magnética y muy relajada y eso hará que te vuelvas un imán.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 13 de diciembre?

Si tienes una relación, es momento de dar el siguiente paso, ya sea comprometerse más o formalizar. Las cosas y las emociones deben quedar claras. Aléjate de la monotonía en tu vida y eso te ayudará a seguir forzando relaciones tan sólidas como hasta ahora. No vale la pena que te atores en los errores del pasado.

Sabemos que los cambios asustan, pero no te preocupes, conocer gente nueva siempre es agradable y verás que son clave en tu vida para avanzar, porque hay que admitirlo, tú sueles estancarte.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 13 de diciembre?

Todo llega a su tiempo, Acuario, se sabe que esa relación en la que has estado trabajando es algo que deseas con todo tu corazón, pero las mejores cosas de la vida requieren que las trabajes y les des el tiempo de ser.

Aléjate del chisme y la gente sin qué hacer; puede que te diviertas, pero en realidad esto solo te roba la energía y la atención en lo que realmente importa. Estás en el momento en el que tu bienestar es prioridad, así que date tiempo para ti; recuerda que desconectarse del mundo hace bien de vez en cuando.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 13 de diciembre?

Lo sentimos mucho, Piscis, una persona te va a decepcionar y no, no estarás exagerando la situación. La verdad siempre sale a flote y los rumores resultarán ciertos. Tranquilo, estas cosas pasan y no es tu culpa; deja de buscar caerle bien a todo el mundo, porque eso es imposible.

No esperes nada de nadie; ya es momento de ser feliz y alejarte de todo aquello que te desilusiona. No le temas al cambio y lánzate a vivir nuevas oportunidades.

