Los 5 signos que la tienen difícil esta semana con mala suerte y envidias, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal y detalló cuáles son los signos que deben cuidarse las espaldas por envidias y mala suerte en este inicio de 2026.

A través de su canal de YouTube, la famosa astróloga explicó sus predicciones y advirtió que son cinco los signos del zodiaco que la tienen más difícil: Capricornio, Virgo, Acuario, Cáncer y Sagitario. Pero, ¿qué es lo que les depara el destino?

CAPRICORNIO : Es el signo más expuesto a envidias . Aunque el dinero y las oportunidades brillan, el propio horóscopo advierte que hay personas alrededor que no celebran su éxito. La clave será la discreción y no confiar de más, porque la buena suerte puede atraer miradas incómodas.

: Es el signo . Aunque el dinero y las oportunidades brillan, el propio horóscopo advierte que hay personas alrededor que no celebran su éxito. La clave será la discreción y no confiar de más, porque la buena suerte puede atraer miradas incómodas. VIRGO : No se habla de mala suerte directa, pero sí de riesgos por energías externas . El llamado a no contar planes y mantenerse discreto revela posibles chismes, bloqueos o gente que podría interferir. Semana sensible a comentarios y traiciones silenciosas.

: No se habla de mala suerte directa, pero sí de . El llamado a no contar planes y mantenerse discreto revela posibles chismes, bloqueos o gente que podría interferir. Semana sensible a comentarios y traiciones silenciosas. ACUARIO : Aunque “es su año”, el horóscopo deja claro que arranca con energía negativa . Necesita limpiar su entorno emocional y financiero para que la suerte fluya. No es mala suerte permanente, pero sí una semana de tropiezos si no se enfoca.

: Aunque “es su año”, el horóscopo deja claro que . Necesita limpiar su entorno emocional y financiero para que la suerte fluya. No es mala suerte permanente, pero sí una semana de tropiezos si no se enfoca. CÁNCER : En el plano emocional, las cosas se complican. No hay envidia directa, pero sí desgaste emocional que puede afectar decisiones importantes. Si se deja llevar por el pasado o por relaciones desequilibradas, la semana puede sentirse pesada.

: En el plano emocional, las cosas se complican. No hay envidia directa, pero sí que puede afectar decisiones importantes. Si se deja llevar por el pasado o por relaciones desequilibradas, la semana puede sentirse pesada. SAGITARIO: El mensaje de “depurar amistades” es una alerta clara: personas cercanas no están jugando limpio. No es mala suerte como tal, pero sí una semana donde la vibra externa puede afectar si no se protege.

En ese sentido, Mhoni subraya que los signos de Libra, Escorpio, Tauro, Leo, Aries y Piscis muestran estabilidad, con protección y golpes de suerte que los mantienen a salvo… por ahora. Lee el horóscopo completo aquí .

El ritual que debes hacer para liberarte de las envidias y la mala suerte

Si quieres alejar las envidias y la mala suerte, existe un ritual que puedes intentar. Según expertos en lo esotérico, este proceso te ayudará para distanciar a aquellas personas que no son tus amigos realmente. Solo necesitas lo siguiente:

Una vela blanca.

Sal de mar

Un vaso con agua

Una hoja de laurel

Incienso de ruda

El ritual con incienso te ayudará a deshacerte de las malas energías.|(ESPECIAL/CANVA)

Para comenzar el ritual, debes haber limpiado el espacio en donde lo harás, así como haberte dado un baño para purificar las energías.