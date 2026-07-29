Horóscopo de hoy miércoles 29 de julio: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este miércoles 29 de julio de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 29 de julio de 2026

Hoy, miércoles 29 de julio de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada favorece el cierre de ciclos y la claridad para identificar qué proyectos merecen continuar. La Luna Llena en Acuario impulsa la culminación de objetivos compartidos y te anima a rodearte de personas que apoyan tu crecimiento. Actuar con autenticidad abrirá nuevas oportunidades.

: la jornada favorece el cierre de ciclos y la claridad para identificar qué proyectos merecen continuar. La Luna Llena en Acuario impulsa la culminación de objetivos compartidos y te anima a rodearte de personas que apoyan tu crecimiento. Actuar con autenticidad abrirá nuevas oportunidades. Tauro : el día pone el foco en tus responsabilidades y en los resultados del esfuerzo realizado durante las últimas semanas. Un reconocimiento o una oportunidad fortalecerán tu confianza. Mantener el equilibrio entre tus obligaciones y el descanso será fundamental.

: el día pone el foco en tus responsabilidades y en los resultados del esfuerzo realizado durante las últimas semanas. Un reconocimiento o una oportunidad fortalecerán tu confianza. Mantener el equilibrio entre tus obligaciones y el descanso será fundamental. Géminis : la energía disponible favorece el aprendizaje, los viajes y las experiencias que amplían tu visión. Una conversación inspiradora despertará nuevas inquietudes y te motivará a explorar caminos diferentes. Confiar en tu capacidad de adaptación marcará la diferencia.

: la energía disponible favorece el aprendizaje, los viajes y las experiencias que amplían tu visión. Una conversación inspiradora despertará nuevas inquietudes y te motivará a explorar caminos diferentes. Confiar en tu capacidad de adaptación marcará la diferencia. Cáncer : la jornada invita a transformar aquello que ya cumplió su propósito y a dejar espacio para nuevas posibilidades. La Luna Llena en Acuario favorece la liberación de cargas emocionales y fortalece decisiones que aportarán mayor estabilidad a largo plazo.

: la jornada invita a transformar aquello que ya cumplió su propósito y a dejar espacio para nuevas posibilidades. La Luna Llena en Acuario favorece la liberación de cargas emocionales y fortalece decisiones que aportarán mayor estabilidad a largo plazo. Leo : el día pone atención en las relaciones más importantes y en la necesidad de construir acuerdos equilibrados. La Luna Llena en tu signo opuesto complementario ilumina el área de los vínculos, favoreciendo conversaciones sinceras que fortalecerán la confianza y permitirán cerrar diferencias pendientes.

: el día pone atención en las relaciones más importantes y en la necesidad de construir acuerdos equilibrados. La Luna Llena en tu signo opuesto complementario ilumina el área de los vínculos, favoreciendo conversaciones sinceras que fortalecerán la confianza y permitirán cerrar diferencias pendientes. Virgo : la energía disponible favorece la organización y la mejora de tus actividades cotidianas. Un pequeño ajuste en tus hábitos aumentará tu rendimiento y te permitirá afrontar nuevos desafíos con mayor serenidad. La constancia seguirá dando buenos resultados.

: la energía disponible favorece la organización y la mejora de tus actividades cotidianas. Un pequeño ajuste en tus hábitos aumentará tu rendimiento y te permitirá afrontar nuevos desafíos con mayor serenidad. La constancia seguirá dando buenos resultados. Libra : la jornada despierta creatividad y entusiasmo para desarrollar proyectos personales. La Luna Llena en Acuario impulsa la expresión de tus talentos y favorece momentos de alegría compartidos con personas que valoran tu compañía. Será un buen día para disfrutar de aquello que te inspira.

: la jornada despierta creatividad y entusiasmo para desarrollar proyectos personales. La Luna Llena en Acuario impulsa la expresión de tus talentos y favorece momentos de alegría compartidos con personas que valoran tu compañía. Será un buen día para disfrutar de aquello que te inspira. Escorpio : el día invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a resolver asuntos que necesitan equilibrio. Una decisión tomada con calma fortalecerá tu sensación de seguridad y contribuirá a crear un ambiente más armonioso.

: el día invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a resolver asuntos que necesitan equilibrio. Una decisión tomada con calma fortalecerá tu sensación de seguridad y contribuirá a crear un ambiente más armonioso. Sagitario : la energía disponible favorece la comunicación y el intercambio de ideas. Una noticia o propuesta abrirá nuevas posibilidades si mantienes una actitud receptiva. Expresar tus pensamientos con claridad fortalecerá relaciones importantes.

: la energía disponible favorece la comunicación y el intercambio de ideas. Una noticia o propuesta abrirá nuevas posibilidades si mantienes una actitud receptiva. Expresar tus pensamientos con claridad fortalecerá relaciones importantes. Capricornio : la jornada pone el foco en aquello que deseas consolidar para el futuro. La Luna Llena en Acuario favorece la evaluación de tus recursos y te impulsa a tomar decisiones responsables que aumentarán tu estabilidad con el paso del tiempo.

: la jornada pone el foco en aquello que deseas consolidar para el futuro. La Luna Llena en Acuario favorece la evaluación de tus recursos y te impulsa a tomar decisiones responsables que aumentarán tu estabilidad con el paso del tiempo. Acuario : la Luna Llena en tu signo marca un momento de culminación, claridad y renovación personal. Será una excelente jornada para reconocer tus logros, dejar atrás aquello que limita tu crecimiento y avanzar con mayor confianza hacia nuevos objetivos. Tu capacidad para inspirar a otros estará especialmente fortalecida.

: la Luna Llena en tu signo marca un momento de culminación, claridad y renovación personal. Será una excelente jornada para reconocer tus logros, dejar atrás aquello que limita tu crecimiento y avanzar con mayor confianza hacia nuevos objetivos. Tu capacidad para inspirar a otros estará especialmente fortalecida. Piscis: el día invita a bajar el ritmo y dedicar tiempo a la reflexión. Escuchar tus necesidades con honestidad te permitirá recuperar equilibrio y prepararte para una nueva etapa. Un momento de tranquilidad aportará respuestas que estabas buscando.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: