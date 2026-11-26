Este miércoles llega con una advertencia, pues se avecinan conflictos familiares o problemas con un amigo que podrían cambiar tu panorama. Estos horóscopos deben tener especial cuidado el día de hoy: Géminis, Cáncer, Libra, Sagitario, Acuario. Recuerda que, para que estés preparado, Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este miércoles 25 de noviembre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, jueves 26 de noviembre?

Este podría ser uno de esos días donde nada más no te halles ni en tu sillón ni frente al televisor. Cuando tengas esa sensación, tu horóscopo te invita a ir a ese cajón que lleva desordenado desde hace tiempo, que corras hacia esa puerta que rechina, etc. Cuando termine de arreglar ese asunto que tanto te molestaba, vendrá una sensación de alivio que te hará sentir diferente.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, jueves 26 de noviembre?

Se viene un dinerito extra. Antes de que te vuelvas loco y quieras comprar cosas que olvidarás en cualquier momento que las compraste, decide cuidadosamente qué harás con él. Averigua si tienes deudas pendientes o incluso si lo quieres invertir en algún lugar. Ese dinero debe ser para comprarte tranquilidad y no conseguirte más deudas.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, jueves 26 de noviembre?

Los cambios de ánimo los has tenido a tope desde hace unos días, pero llegó el momento de que te des cuenta de que esto dejará en evidencia quiénes se quedan contigo, aunque este día no traigas ganas de nada. Si descubres que alguien habla de ti después de todo lo que has hecho por esa persona, piensa en qué favor dejarás de hacerle. Fíjate también en quiénes te acompañan en una plática tranquila y quién está cuando no haces chistes.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, jueves 26 de noviembre?

Una amistad podría contarte que terminó con su pareja. La noticia puede salir en el momento menos esperado del día. No importa dónde decida hablarlo; deja que decida cuándo, cuánto y en qué momento quiere hablar. Con el tiempo, estando a solas, le puedes ofrecer tu compañía y tu apoyo, sobre todo si tiene cosas que recoger con su pareja. Tu horóscopo recomienda no hacer reproches ni resaltar que tú ya lo habías dicho.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, jueves 26 de noviembre?

Te va caer el 20 de que últimamente con ciertas personas gastabas mucho tiempo intentando llamar la atención. Estabas esperando su mensaje a todas horas, que te la vivías pegado al teléfono a ver si finalmente se dignaba a responder. Llegó el momento de decir ya basta de depender de alguien más y mejor hazte presente con los que siempre están a tu alrededor.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, jueves 26 de noviembre?

Llegó el momento de que te des a ti mismo tu lugar. No permitas que otras personas se burlen de tus sueños e ideales. No dudes, y si algo te molesta, de inmediato pon un alto con serenidad. Si esa persona vuelve con la cola entre las patas intentando componer lo que hizo, sé firme y no te dejes engatusar. Recuerda que tú vales mucho y nadie puede pasar encima de ti.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, jueves 26 de noviembre?

Algo podría no haber salido como lo esperabas. Una parte de ti sabe que siempre le gusta hablar y hasta dar consejos, y hoy se siente algo avergonzada por algo que no hiciste o no cumpliste. Recuerda que nadie es perfecto y, si cometiste un error, es de valientes admitirlo. No tengas miedo y da el primer paso para corregirlo. Asegúrate de que ahora sí lo puedas cumplir.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, jueves 26 de noviembre?

Traes un rencor bien atorado por una persona que te lastimó y andas intentando evitar a toda costa pasar por ciertos lugares que disfrutabas, ver cosas que te hacían sentir bien o tocar temas que te gustaban a ti solo para evitar de una u otra forma su presencia. Llegó el momento de soltar y volver a disfrutarlos; puedes recuperar tus gustos.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, jueves 26 de noviembre?

Ten mucho cuidado de hablar sobre una persona con la que tienes una bonita relación. No vaya a ser que termines diciendo algo que no debas o que se pueda malinterpretar. Tu horóscopo te recomienda preguntar y escuchar con atención qué tipo de información es la que buscan y que cuides mucho tus palabras para no cometer alguna imprudencia.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, jueves 26 de noviembre?

Te vas a sentir como un verdadero galán de Hollywood, pues dos personas andan tras tus huesos. Una de esas personas podría encender la llama como ninguna otra, mientras que la otra te podría invitar a conocerla de una manera mucho más profunda e interesante. Piensa bien antes de decidir y, sobre todo, deja las cosas en claro con ambas personas para no hacer daño.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, jueves 26 de noviembre?

En la familia se viene una posible separación que podría ocasionar que muchas cosas a las que todos estaban acostumbrados cambien. Puede que esa reunión semanal deje de hacerse y que cada quien empiece a armar sus propios planes. Si te da tristeza, permítete sentirla y no intentes forzar nada.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, jueves 26 de noviembre?

Si andas buscando nuevos aires en el ámbito laboral, es tu momento. La vida te está dando la oportunidad de buscar lugares donde tengas oportunidad de lograr nuevas cosas y poner en práctica otras habilidades que se te dan bien. La oportunidad puede estar ahí mismo donde te encuentras; recuerda que es cuestión de tocar puertas y no cerrarse.

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