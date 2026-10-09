Horóscopo de hoy viernes 9 de octubre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 9 de octubre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de octubre de 2026

Hoy, viernes 9 de octubre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries: la cuadratura entre Venus en Escorpio y Marte en Leo puede despertar impaciencia y generar roces en tus relaciones. Modera tus reacciones, reserva tiempo para recuperar energía y evita gastos impulsivos motivados por el entusiasmo.

la cuadratura entre Venus en Escorpio y Marte en Leo puede despertar impaciencia y generar roces en tus relaciones. Modera tus reacciones, reserva tiempo para recuperar energía y evita gastos impulsivos motivados por el entusiasmo. Tauro : la jornada invita a buscar estabilidad y prestar atención a aquello que necesitas para sentirte en calma. Una conversación sincera puede fortalecer un vínculo y revisar tus cuentas te ayudará a organizar próximos compromisos.

: la jornada invita a buscar estabilidad y prestar atención a aquello que necesitas para sentirte en calma. Una conversación sincera puede fortalecer un vínculo y revisar tus cuentas te ayudará a organizar próximos compromisos. Géminis : será un día propicio para ordenar ideas y distribuir mejor tus responsabilidades. Dedica tiempo a descansar, expresa tus sentimientos sin rodeos y analiza con cuidado cualquier propuesta económica.

: será un día propicio para ordenar ideas y distribuir mejor tus responsabilidades. Dedica tiempo a descansar, expresa tus sentimientos sin rodeos y analiza con cuidado cualquier propuesta económica. Cáncer : la tensión entre Venus y Marte puede hacer más intensas algunas conversaciones afectivas. Evita sacar conclusiones apresuradas, protege tu tranquilidad y mantén bajo control los gastos que no sean indispensables.

: la tensión entre Venus y Marte puede hacer más intensas algunas conversaciones afectivas. Evita sacar conclusiones apresuradas, protege tu tranquilidad y mantén bajo control los gastos que no sean indispensables. Leo : la cuadratura de Venus en Escorpio con Marte en tu signo puede aumentar la impaciencia y las diferencias de opinión. Canaliza la energía con actividad moderada, escucha las necesidades de tu pareja y piensa antes de comprometer tus recursos.

: la cuadratura de Venus en Escorpio con Marte en tu signo puede aumentar la impaciencia y las diferencias de opinión. Canaliza la energía con actividad moderada, escucha las necesidades de tu pareja y piensa antes de comprometer tus recursos. Virgo : el día favorece recuperar el orden y prestar atención a pequeños hábitos que influyen en tu vitalidad. Un gesto de apoyo puede acercarte a alguien y administrar tus gastos con criterio te dará mayor seguridad.

: el día favorece recuperar el orden y prestar atención a pequeños hábitos que influyen en tu vitalidad. Un gesto de apoyo puede acercarte a alguien y administrar tus gastos con criterio te dará mayor seguridad. Libra : la influencia de Venus en Escorpio puede llevarte a revisar qué esperas de tus relaciones y cuánto estás dispuesto a ceder. Busca momentos de calma, comunica tus límites con claridad y evita decisiones económicas para complacer a otras personas.

: la influencia de Venus en Escorpio puede llevarte a revisar qué esperas de tus relaciones y cuánto estás dispuesto a ceder. Busca momentos de calma, comunica tus límites con claridad y evita decisiones económicas para complacer a otras personas. Escorpio : Venus en tu signo, en cuadratura con Marte en Leo, puede intensificar tus deseos y provocar tensiones entre lo personal y tus responsabilidades. Descansa lo suficiente, evita las luchas de poder en tus vínculos y revisa tus prioridades antes de realizar una compra importante.

: Venus en tu signo, en cuadratura con Marte en Leo, puede intensificar tus deseos y provocar tensiones entre lo personal y tus responsabilidades. Descansa lo suficiente, evita las luchas de poder en tus vínculos y revisa tus prioridades antes de realizar una compra importante. Sagitario : la jornada invita a moderar el ritmo y observar cómo distribuyes tu tiempo y energía. Una charla espontánea puede renovar una conexión y comparar opciones antes de gastar te ayudará a cuidar tus recursos.

: la jornada invita a moderar el ritmo y observar cómo distribuyes tu tiempo y energía. Una charla espontánea puede renovar una conexión y comparar opciones antes de gastar te ayudará a cuidar tus recursos. Capricornio : será conveniente concentrarte en tus objetivos sin descuidar las pausas necesarias para mantener el equilibrio. Un diálogo sereno puede resolver un malentendido y planificar tus próximos gastos evitará presiones innecesarias.

: será conveniente concentrarte en tus objetivos sin descuidar las pausas necesarias para mantener el equilibrio. Un diálogo sereno puede resolver un malentendido y planificar tus próximos gastos evitará presiones innecesarias. Acuario : la cuadratura entre Venus y Marte puede sacar a la luz diferencias entre tus deseos y los de una persona cercana. Evita responder desde la irritación, busca actividades que despejen tu mente y mantén prudencia ante compromisos financieros.

: la cuadratura entre Venus y Marte puede sacar a la luz diferencias entre tus deseos y los de una persona cercana. Evita responder desde la irritación, busca actividades que despejen tu mente y mantén prudencia ante compromisos financieros. Piscis: la energía del día favorece la introspección y la revisión de tus prioridades emocionales. Escucha las señales de cansancio, permite que los vínculos se desarrollen sin forzar respuestas y establece límites claros para administrar tus recursos.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: