Los 5 signos del zodíaco que vivirán un giro mental y emocional con la llegada de Urano en Géminis, según Mhoni Vidente

La entrada de Urano en Géminis este 2026 marca uno de los movimientos astrológicos más importantes del año. De acuerdo con Mhoni Vidente, este tránsito no solo representa cambios a nivel colectivo, sino una revolución interna en pensamientos, sentimientos y comunicación.

La energía de Urano en Géminis invita a todos a evolucionar, pero estos 5 signos serán quienes lo sentirán con mayor intensidad. La clave está en no resistirse al cambio, sino en aprovecharlo como una oportunidad para crecer, reinventarse y conectar con una nueva versión de sí mismos.

A continuación te presentamos los 5 signos del zodíaco que experimentarán un “reinicio” mental y emocional que los obligará a replantear su vida.



Géminis:

Para los nacidos en este signo con elemento aire vivirán una transformación total. Nuevas ideas, decisiones inesperadas y cambios importantes marcarán esta etapa. Es un momento para reinventarse, soltar viejas creencias y atreverse a pensar diferenre.

Virgo:

Para las personas Virgo, este ciclo traerá una sacudida en su forma de organizar la vida. Lo que parecía seguro podría cambiar de repente, según Mhoni Vidente, este signo tendrá que aprender a fluir y dejar el control, principalmente en temas emocionales.

Sagitario:

Nuevas noticias que cambiarán todo en relaciones y proyectos personales y profesionales experimentarán quienes están bajo el signo de Sagitario. Con la llegada de Urano en Géminis, será un periodo donde las verdades saldrán a la luz, obligándolo a tomar decisiones más firmes que marcarán su crecimiento personal.

Piscis:

Para los nacidos bajo el signo de Piscis, será una etapa donde las incertidumbres y confusiones quedarán atrás. Este cambio le ayudará a entender mejor lo que siente y a tomar decisiones más firmes, especialmente en el amor y vida personal.

Acuario:

Urano en Géminis también beneficios a Acuario con transformaciones que serán completamente profundas, sin embargo, aunque este signo está acostumbrado a los cambios esta vez habrá un giro inesperado en la forma de ver la vida que lo impulsará a tomar caminos más auténticos y alineados con su esencia

