Así puedes reciclar las calcetas sin par con 5 ideas creativas

En algún momento de tu jornada te vas a encontrar con esas calcetas sin par en el interior de tu armario; puede ser que se haya perdido en la lavadora o durante algún viaje, un textil que para nosotros podría resultar ser algo inservible.

Al Extremo | Programa 25 de abril del 2026

La realidad es que no es así, ya que es un elemento que podemos mejorar para usarlo de diversas formas; por eso te vamos a explicar 5 ideas creativas para reciclar el artículo que tienes en tu armario.

¿Qué puedo hacer con un calcetín viejo?

Antes de desechar las calcetas sin par, aprovéchalas para poder usarlas en tu casa, ya que aún son funcionales. Por eso se recomienda emplear las siguientes 5 ideas creativas para reciclar el textil:

Aromatizador casero: Ideal para poder usarlo en el interior de armarios donde no hay mucha ventilación. Debes rellenarlos con un puñado de arroz y algunas gotas de tu aceite esencial favorito. Ideal para ubicarlos en armarios o cajones.

Para las mascotas: Si tienes perros, puedes rellenarlos de espuma y sellar el orificio para que no lo puedan morder o sencillamente hacerles un nudo.

Trapo de limpieza: Solamente colócalo en tu mano y pásalo por una superficie con polvo; puedes usarlo seco o ligeramente humedecido con algún producto de limpieza.

Almohadilla térmica: Se debe rellenar con arroz y sellarlo; puedes calentarlo en el microondas y colocarlo para aliviar algún dolor muscular o cólicos.

Bolas antiestrés: Igualmente, las vamos a rellenar con arena, para poder apretarlos en esos momentos de estrés.

¿Dónde se van los calcetines perdidos?

Si después de una temporada te encuentras con calcetas sin par, es muy probable que varios de ellos se encuentren en la lavadora o secadora, ya que en el proceso de secado o centrifugado, debido a su tamaño y ligereza, pueden salir disparados.

Por lo que se recomienda buscar detrás de los electrodomésticos, entre el tambor y la cuba, en el filtro de la lavadora o en la goma que hay en la puerta. En caso de no encontrarlos en esas zonas, puedes aprovechar las 5 ideas creativas para reciclar los textiles excedentes dentro del hogar.