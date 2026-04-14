Horóscopo de Nana Calistar hoy martes 14 de abril para cada signo; es hora de que tomes nuevos retos y vayas por la prosperidad y estabilidad que has trabajado
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 14 de abril?
Debes dejar de darle vueltas a lo que ya fue, porque entre más le vas al pasado, más te hundes en cosas que ya no tienen solución. Sí, vienen días donde te vas a poner medio sentimental, recordando momentos, personas y situaciones que ya no volverán, pero ahí te va la neta: lo que ya se fue, se fue por algo, y si la vida lo quitó, es porque no era para quedarse. No te hagas daño solito ni te pongas en modo mártir, mejor usa esa nostalgia como gasolina para construir algo mejor.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 14 de abril?
Estos días estás propenso a golpes, caídas o accidentes por andar pensando en todo menos en el presente. No es momento de andar distraído ni pensando en mil cosas al mismo tiempo, enfócate o la vida te va a dar un susto para que aterrices. Deja de poner en pedestal a gente que ni al caso porque no todos son tan maravillosos como tú los pintas, y luego te llevas unas decepciones que ni tú entiendes. Idealizas mucho, y eso te está jugando en contra. Recuerda: quien te quiere, lo demuestra.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 14 de abril?
No permitas que cualquiera se meta en tu vida y opine sobre tus sueños como si supieran todo de ti. Estás en una etapa muy poderosa, de esas donde si te enfocas y dejas de distraerte con tonterías, puedes lograr todo lo que te propongas. Pero ahí está el detalle, te encanta engancharte en pleitos, en pensamientos negativos o en personas que ni suman, y eso te baja la energía cañón. Se vienen días de enfrentamientos con personas importantes para ti, familia, pareja o amistades cercanas.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 14 de abril?
El amor podría estar entrando en etapas inestables debido a las inseguridades y los celos están haciendo de las suyas. Aquí hay dos caminos: o enfrentas las cosas con madurez o de plano todo se te puede venir abajo. Hay presencia de terceras personas o situaciones que están metiendo ruido, así que abre bien los ojos y no te hagas el que no pasa nada. En lo laboral vienen cambios importantes, sobre todo en horarios o incluso en un nuevo puesto. Puede sacarte de tu zona de confort, pero también es una oportunidad para crecer.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 14 de abril?
Ya no es tiempo de andar confiando en quien ya te demostró que no vale lo que tú das. No eres nuevo en esto, sabes perfectamente quién te ha fallado, quién te ha traicionado y quién solo aparece cuando le conviene, pero ahí vas otra vez a darles entrada como si nada. Aquí no es falta de inteligencia, es falta de amor propio, así que debes de hacer limpieza en tu vida, pero limpieza de verdad, de esa que duele, pero libera. No te dejes manipular ni influenciar por nadie, porque últimamente te han querido mover como marioneta y tú, por evitar conflictos o por cariño mal enfocado, has permitido cosas que no deberías.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 14 de abril?
Prepárate porque viene mensaje, llamada o señal de esa ex pareja que pensabas superada… y ahora sí, vas a tener la fuerza para no caer. Ya no eres el mismo de antes, ya aprendiste de las decepciones y sinceramente ya te da flojera todo ese rollo del cortejo, las promesas y las historias que empiezan bonitas y terminan peor. El karma anda rondando y sí, viene a cobrarte una factura pendiente.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 14 de abril?
Ya deja de hacerte la fuerte o el fuerte cuando por dentro sabes que traes un desorden emocional que ni tú entiendes. Has pasado por situaciones complicadas, sí, pero tampoco te hagas la víctima eterna, porque muchas de esas cosas se han repetido por no aprender la lección. No es que la vida te tenga mala voluntad, es que tú sigues permitiendo lo que desde hace mucho debiste haber frenado. Vienen cambios importantes en tu forma de pensar, y eso es lo mejor que te puede pasar en este momento. Estás entrando en una etapa de maduración donde ya no te vas a conformar con cualquier cosa, donde vas a empezar a exigir lo que realmente mereces.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 14 de abril?
Viene un cambio fuerte, de esos que te acomodan la vida quieras o no pues vas a empezar a notar cómo personas que creías importantes se van alejando o simplemente muestran su verdadero rostro, y aunque al inicio te saque de onda, con el tiempo vas a entender que era necesario. Ya no estás para cargar con gente que solo te resta, te critica o te mete en problemas que ni son tuyos. Tú eres leal, eso nadie te lo quita, pero también tienes la mala costumbre de aferrarte a relaciones, amistades o situaciones que ya no tienen nada que darte. Y no es amor, es costumbre.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 14 de abril?
Ya bájale dos rayitas a vivir para los demás, porque te estás dejando al último como si fueras opción y no prioridad. Siempre estás viendo por todos, pero cuando se trata de ti, te haces a un lado como si no importaras. Y ahí está el detalle, nadie te va a dar el lugar que tú no te das. Es importante que refuerces el amor propio, porque luego te desgastas por personas que ni la mitad harían por ti.
Cuidado con lo que dices cuando te enojas, porque tienes la lengua bien filosa y cuando te prendes, sueltas cosas que ni siquiera sientes del todo, pero que hieren fuerte.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 14 de abril?
Ya deja de dar más de lo que recibes como si fuera tu obligación quedar bien porque te has acostumbrado a estar ahí para todos, a apoyar a gente que, siendo sinceros, no haría lo mismo por ti. Y luego te preguntas por qué terminas decepcionado… No es mala suerte, es que estás apostando por las personas equivocadas.
Es momento de que aprendas a exigir, a poner límites y a darte el lugar que mereces. No eres salvavidas de nadie, ni terapeuta, ni solucionador de vidas ajenas. Quien quiera estar contigo, que también demuestre con hechos, no solo con palabras bonitas.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 14 de abril?
Tu carácter es fuerte, dominante y no cualquiera te aguanta, eso es una realidad pues cambias de humor de un momento a otro y luego ni tú mismo te entiendes. Un día estás todo entregado y al siguiente ya no quieres saber nada de nadie. Esa bipolaridad emocional te ha metido en más de un problema, sobre todo en relaciones donde la otra persona no sabe ni cómo tratarte. Has pasado por una etapa donde dejaste de creer en la gente, y no es para menos pues te han fallado, por eso ahora buscas algo más seguro, más estable.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 14 de abril?
No ignores lo que sabes perfectamente que te está afectando porque ya no estás para perder el tiempo en rumores o chismes, en gente que no suma ni en situaciones donde ni voz ni voto tienes. Aprende a poner un alto y a decir “esto no me corresponde”, porque no todo lo que pasa a tu alrededor es tu responsabilidad. Tu bondad es grande, eso nadie te lo quita, pero también eres bien entregado cuando alguien te importa, y ahí es donde te atoras. Das de más, te desgastas, haces hasta lo imposible por los demás y cuando no recibes lo mismo te frustras.