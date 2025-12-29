Horóscopo de Nana Calistar hoy, 29 de diciembre para cada signo; nuevos ciclos inician y las oportunidades que tanto anhelabas llegarán a ti
En este cierre de año muchos ciclos llegan a su final... Pero nuevas energías llegarán a ti y te guiarán en tu camino. No te pierdas tu horóscopo de Nana Calistar.
El año se está terminando y con ello muchos ciclos también están llegando a su fi... Pero también muchos otros están iniciando, lo que significará nuevas aventuras ye energía renovada, por eso no te pierdas tu Horóscopo de Nana Calistar , el cuál te ayudará a alcanzar tus sueños y toda la prosperidad que el universo trae para ti.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 29 de diciembre?
Sueles ser sensible pero fuerte no cabe duda. Tus números de la suerte son el 2 y el 3, y tu mejor día es el miércoles, cuando la energía se acomode y comiences a ver la vida con más claridad. No olvides que solo tienes una vida para ser feliz; no hay repetición, disfruta el aquí y ahora. Vive, disfruta y deja de guardar ganas para después.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 29 de diciembre?
No permitas que nadie te haga sentir menos porque vales más de lo que tú mismo crees. Se aproxima una etapa un poco complicada emocionalmente y te puedes topar con conflictos existenciales, como si quisieras avanzar pero no sabes hacia dónde. No dejes que nadie se aproveche de tu bondad, porque la gente confunde nobleza con oportunidad.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 29 de diciembre?
Estos días vendrán cargados de recuerdos fuertes, tendrás en mente a un ser querido que ya no está, y su presencia la vas a sentir más que nunca, como si te abrazara desde otro lugar… Incluso podrías recibir una señal a través de un sueño que se cumplirá. Ten cuidado con hablar de familiares o meterte en temas ajenos; podrías desatar un problema más grande.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 29 de diciembre?
Deja que tus sueños y metas se materialicen sin pedir permiso, están más cerca de ti de lo que crees. Aléjate de la gente que vive mal y de malas y te quiere arrastrar al mismo lugar; no necesitas personas que solo traen mala vibra y bloqueo emocional. Este mes es para ti, para tu felicidad, para reconocer lo que vales y decidir lo que ya no vas a permitir.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 29 de diciembre?
Se aproximan noticias de embarazos en amistades, y un viaje para finales de enero; ojo, si vas, ve con cuidado porque te podrían salir gastos inesperados. Cuida tus ansias al comer, porque vas a traer hambre emocional y la vas a querer saciar con lo primero que se te aparezca.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 29 de diciembre?
Por favor no vuelvas a confiar en nadie solo porque sí; si alguien quiere un lugar en tu vida que se lo gane con hechos poco a poco, no con promesas que se las lleva el viento como lista de propósitos de año nuevo. Debes creer más en ti y en tu capacidad de lograr lo que te propones; se está acabando el año y toca sentarte a pensar qué quieres para ser feliz de verdad.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 29 de diciembre?
Cuidado porque se vienen discusiones familiares por malentendidos y de esos pocas cosas buenas salen. Prepárate porque vas a descubrir el verdadero rostro de alguien que tenías en un pedestal y la sorpresa no será muy grata… Esta semana úsala para meditar tu vida y recibe el Año Nuevo con buena actitud y suelta eso que no te deja dormir.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 29 de diciembre?
Prepárate para lo bueno porque es momento de encontrar ese equilibrio que te hacía tanta falta para recuperar tu paz mental y emocional. Se vienen días de cambios fuertes y amores nuevos que te van a hacer sentir vivo otra vez, solo ten cuidado, porque si no empiezas a ser más inteligente en lo sentimental y en lo económico, podrías repetir los mismos ciclos.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 29 de diciembre?
Si tienes pareja, demuestra tu amor porque la relación se ha ido apagando por falta de detalles, besos, caricias y ganas… Nada crece donde no se riega, mi vida. Y si no tienes pareja, tampoco te pongas triste: más vale estar solo que acompañado por alguien que solo te roba paz. Estas fechas son para ser positivo, para buscar tu felicidad y soltar lo que ya se terminó.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 29 de diciembre?
Mucho ojo porque pronto te llegará un dinerito extra y oportunidades de visitar familia en otra ciudad, como si la vida quisiera decirte que todavía hay lugares donde sí te quieren y sí te da gusto llegar. El amor te dará una gran lección, pero no vendrá de una pareja, vendrá de tu familia.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 29 de diciembre?
Ya no es momento de lamentos, porque vales más de lo que te imaginas. Estos últimos días del año regalatelos para crecer, sanar y soltar lo que ya fue y enfócate en ser feliz, en perdonar y en no volver a abrir puertas que ya cerraste con razón. Ya quedó atrás el sufrimiento; ahora viene la etapa de recuperar tu brillo.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 29 de diciembre?
Muchas amistades nuevas van a llegar y con ellas, cambios que le van a dar un giro positivo en tu vida. Empezarás a valorar quién sí merece seguir en tu vida y quién ya debe quedar fuera. Se viene un viaje, reunión y convivencia con amistades que te van a recordar lo bonito que es reír sin preocuparte por nada.