Mercurio directo: las bendiciones que recibirá cada signo del 20 al 31 de marzo

Mercurio retoma su tránsito directo el viernes 20 por la mañana en Piscis, poniendo fin a semanas de retrogradación marcadas por revisiones, demoras y confusiones. Este giro energético enmarcado en el equinoccio de primavera e ingreso del Sol en Aries, abre una nueva etapa donde las ideas comienzan a aclararse y los caminos se ordenan progresivamente.

Sin embargo, la astrología advierte que el proceso no es inmediato. Aunque Mercurio deja de retrogradar, permanece estacionario hasta el 24 de marzo, intensificando su influencia. Recién a partir del 25 de marzo se lo considera completamente directo, lo que permitirá avanzar con mayor fluidez. En este contexto, los signos del zodiaco comenzarán a percibir bendiciones vinculadas a la claridad, la comunicación y la toma de decisiones.

Horóscopo: las bendiciones que recibirá cada signo con Mercurio directo en Piscis

Aries : la claridad mental regresa y te permite tomar decisiones que venías postergando. La bendición está en avanzar con mayor seguridad.

: la claridad mental regresa y te permite tomar decisiones que venías postergando. La bendición está en avanzar con mayor seguridad. Tauro : se reactivan proyectos y vínculos sociales. Podrías retomar planes que habían quedado en pausa con resultados positivos.

: se reactivan proyectos y vínculos sociales. Podrías retomar planes que habían quedado en pausa con resultados positivos. Géminis : como signo regido por Mercurio, sentirás un alivio notable. La bendición llega en el ámbito profesional, con decisiones más claras.

: como signo regido por Mercurio, sentirás un alivio notable. La bendición llega en el ámbito profesional, con decisiones más claras. Cáncer : se abren nuevas oportunidades de crecimiento. Viajes, estudios o proyectos comienzan a tomar forma.

: se abren nuevas oportunidades de crecimiento. Viajes, estudios o proyectos comienzan a tomar forma. Leo : se aclaran situaciones emocionales o económicas. Podrás resolver temas pendientes con mayor determinación.

: se aclaran situaciones emocionales o económicas. Podrás resolver temas pendientes con mayor determinación. Virgo: otro de los signos regidos por Mercurio. Las relaciones se ordenan y podrás tener conversaciones importantes que traen alivio.

otro de los signos regidos por Mercurio. Las relaciones se ordenan y podrás tener conversaciones importantes que traen alivio. Libra : mejoras en la rutina y el trabajo. La bendición se manifiesta en organización y mayor equilibrio en el día a día.

: mejoras en la rutina y el trabajo. La bendición se manifiesta en organización y mayor equilibrio en el día a día. Escorpio : se reactiva tu creatividad y tu vida afectiva. Proyectos o vínculos comienzan a fluir nuevamente.

: se reactiva tu creatividad y tu vida afectiva. Proyectos o vínculos comienzan a fluir nuevamente. Sagitario : se aclaran asuntos familiares o del hogar. Podrás tomar decisiones importantes con mayor tranquilidad.

: se aclaran asuntos familiares o del hogar. Podrás tomar decisiones importantes con mayor tranquilidad. Capricornio : la comunicación se vuelve más efectiva. Acuerdos, ideas y proyectos comienzan a avanzar.

: la comunicación se vuelve más efectiva. Acuerdos, ideas y proyectos comienzan a avanzar. Acuario : mejoras en temas económicos o de estabilidad. La bendición está en encontrar soluciones prácticas.

: mejoras en temas económicos o de estabilidad. La bendición está en encontrar soluciones prácticas. Piscis: con Mercurio en tu signo, recuperas claridad y enfoque. Es un momento ideal para tomar decisiones personales importantes.

Mercurio directo en Piscis: la energía astrológica disponible a fines de marzo de 2026

En astrología, Mercurio rige la comunicación, los pensamientos, los acuerdos y los desplazamientos. Su retrogradación suele traer revisiones y pausas, mientras que su movimiento directo marca un retorno progresivo a la claridad.

El 20 de marzo de 2026, Mercurio retoma su dirección directa en Piscis, un signo asociado con la intuición, la sensibilidad y la percepción emocional. Esto significa que la claridad no será únicamente racional, sino también intuitiva: muchas respuestas llegarán desde lo interno.

No obstante, al permanecer estacionario hasta el 24 de marzo, su energía se encuentra intensificada. Este periodo puede sentirse como una transición, donde aún persisten algunas demoras, pero ya se vislumbra el camino a seguir. A partir del 25 de marzo, la energía se estabiliza y permite avanzar con mayor fluidez.

La energía disponible invita a retomar proyectos, aclarar malentendidos y tomar decisiones con mayor conciencia, integrando tanto la lógica como la intuición. Para muchos signos, este tránsito marca el inicio de una etapa más ordenada, donde lo que parecía confuso comienza finalmente a tener sentido.