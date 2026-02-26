Mercurio retrógrado 2026: 3 rituales fáciles y sencillos para proteger tu energía

El primer mercurio retrógrado del año ya empezó el día de hoy 26 de febrero y se extiende hasta el 20 de marzo, por lo que muchos se están preguntando de qué manera pueden contrarrestar los efectos y a la vez proteger su energía. Así que hoy te compartimos 3 rituales fáciles y sencillos que puedes hacer desde tu casa para preservar tu fuerza espiritual.

Rituales para cuidar la energía en mercurio retrógrado

Ritual de autocuidado: Este es ideal para hacerlo diariamente en lo que trasciende el mercurio retrógrado y es muy fácil, ya que lo puedes hacer todas las mañanas al despertar o antes de salir de casa. Recuerda que cuando nos vemos bien, nos sentimos bien, así que trabaja en tu autoconfianza para que lidere tu día, empieza desde tu aseo personal, elegir una vestimenta con la que te sientas cómoda y segura, hasta el manejo del estrés diciéndote frente al espejo cosas positivas.

Agua florida protectora: En un recipiente con agua coloca cáscaras de cítricos como naranja, mandarina o limón, un poco de la hierba que tengas en casa, puede ser menta, hierbabuena o lavanda y también un la mitad de una rajita de canela. Por último coloca un poco de alcohol y déjalo reposar por un día. Después coloca esta agua en un rociador y antes de salir de casa todos los días rocía tu hogar y tu cuerpo pensando cosas positivas y reafirmando el poder que tiene tu energía.

Ritual de limpieza energética con fuego: Es muy sencillo hacer este tipo de ritual y te recomendamos hacerlo durante la noche para que tome más fuerza. Necesitas una vela, de preferencia elige una artesanal y aromática, debes encenderla con una intención en especial, en este caso, sería cuidar y proteger tu energía. Deja las velas un par de horas encendidas y posteriormente, llévala por todos los rincones de tu casa para purificar y ahuyentar las malas energías.

¿Cómo afecta mercurio retrógrado?

El lapso de mercurio retrógrado puede influir de varias formas a las personas; sin embargo, una de las cuestiones más influyentes es que este fenómeno viene para recordarnos que hay asuntos del pasado que se encuentran en un estado "pendiente" y debes darles una resolución o bien, dar por terminado ese ciclo.

Es por eso que se recomienda que en esta etapa pienses con la cabeza fría antes de precipitarse a tomar decisiones importantes hablando de temas laborales o hasta sentimentales, así como iniciar problemas o discusiones que tal vez en un futuro veas como "innecesarias".