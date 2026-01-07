Mhoni Vidente lanza terrible advertencia para 2 signos y podría cumplirse esta semana

Mhoni Vidente lanzó una fuerte advertencia para dos signos del zodiaco tras revelar los horóscopos de la semana. Estas personas podrían enfrentar dificultades en el plano emocional.

De acuerdo con la astróloga cubana, los signos que deben tener mayor cuidado son Cáncer y Libra. Pero, ¿por qué? Aquí te contamos lo que dijo en un video publicado en su canal de YouTube.

CÁNCER : Para este signo las cosas han sido complicadas en los últimos meses, por lo que necesita mantenerse arriba, lo que podría generar un desgaste emocional. Además, el amor se complica, hay advertencia sobre “no rogarle a nadie”, con posibles decepciones o rupturas amorosas. Si bien en lo laboral hay oportunidades, estas vienen acompañadas de presión porque debe asumir un liderazgo sí o sí. Finalmente, está en un periodo de decisiones fuertes.

: Para este signo las cosas han sido complicadas en los últimos meses, por lo que necesita mantenerse arriba, lo que podría generar un desgaste emocional. Además, el amor se complica, hay advertencia sobre “no rogarle a nadie”, con posibles decepciones o rupturas amorosas. Si bien en lo laboral hay oportunidades, estas vienen acompañadas de presión porque debe asumir un liderazgo sí o sí. Finalmente, está en un periodo de decisiones fuertes. LIBRA: Este signo está protegido por las energías, pero Mhoni Vidente subraya que si se confía podría perder oportunidades únicas, ya sea en negocios, en sus golpes de suerte prometidos y en lo emocional.

Las predicciones de Mhoni Vidente son para las fechas del 5 al 9 de enero de 2026, por lo que todavía quedan algunos días para que esta profecía llegue. Es por eso que debes cuidarte las espaldas y estar atento a las señales. También puedes hacer un ritual para cuidar tus emociones.

Cómo hacer el ritual de cuarzo para cuidar las emociones

Un ritual conocido para equilibrar las emociones es del cuarzo por su capacidad de alejar las energías negativas y atraer la sensación de estabilidad y equilibrio. Según Estudio Flow, lo único que debes hacer es adquirir una piedra de cuarzo ahumado, una vela y un incienso. Luego, sigue el proceso:

El cuarzo ahumado te ayudará a sentir equilibrio y estabilidad.|(ESPECIAL/CANVA)