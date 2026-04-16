Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 16 de abril; estos signos recibirán dinero extra y una sorpresa en el amor

¡Los astros hablaron! Checa qué te depara el universo este jueves, 16 de abril. Estas son las predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco, según el horóscopo de Nana Calistar de hoy. ¿Será amor, dinero o un golpe de suerte?... ¡Sigue leyendo!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 16 de abril?

Deja de aferrarte a personas que no te corresponden de la misma manera y date la oportunidad de conocer a gente nueva. Se vienen oportunidades buenas en el amor y en los negocios, con sorpresas que no veías venir. En cuanto a la salud, aguas con los excesos, recuerda que el cuerpo siempre pasa factura. También se marca el regreso de una amistad del pasado. Los astros te recomiendan aprender a soltar. En estos días valorarás más a tu familia.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 16 de abril?

¡El amor toca a tu puerta! Eso sí, relájate y toma el toro por los cuernos, no te dejes llevar tan fácilmente. Se marcan oportunidades interesantes en el trabajo, incluso un nuevo empleo con mejores ingresos. Aguas con los descuidos y excesos en la salud, el cuerpo tiene límites. También se marca la llegada de un dinero extra y la revelación de una fuerte verdad. Es probable que se te presente la oportunidad de un viaje, aprovéchalo.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 16 de abril?

Se vienen movimientos importantes en el amor, así que aparente a comunicarte mejor que esa será la clave. Un chisme familiar podría mover tus emociones. Pon límites y no permitas que afecten tu paz. Deja de depender emocionalmente de las personas, recuerda que no necesitas a nadie más para estar completo. Es probable que llegue una amistad nueva a tu vida, mientras que una del pasado también regresa.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 16 de abril?

Date tu lugar y aléjate de esas personas que no te valoran, enfócate en lo tuyo y deja de compararte. No necesitas ser nadie más para ser aceptado. En estos días comienzas a valorar lo que tienes y eso atrae cosas buenas, oportunidades y estabilidad. Es momento de soltar lo que ya no te suma. No tengas miedo a empezar de nuevo. Al principio puede ser pesado, pero después resulta liberador.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 16 de abril?

Deja de dar segundas oportunidades a quien no lo merece. Cuídate de las envidias que una persona del trabajo o un vecino podría estar inventando chismes sobre ti, tú ignora y sigue brillando. En cuestiones de salud, presta atención a tu cuerpo y no lo descuides. Se vienen movimientos interesantes en lo laboral, puede que se te abra una puerta que no sabías que existía. En el amor, necesitas poner los pies en la tierra. Se marcan cambios importantes en tu forma de ser. Disfruta el próximo fin de semana, que pinta bien para distraerte.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 16 de abril?

Cuídate mucho de las envidias y las malas vibras. No te claves y sigue adelante. Deja de idealizar personas y abre bien los ojos. Llega una noticia que te moverá todo, piensa bien las cosas antes de actuar. Necesitas equilibrio, especialmente en tu estado de ánimo, deja de enfocarte solo en las cosas negativas. Es probable que algún plan que tenías en mente se cancele de último momento. No te agüites, recuerda que todo pasa por algo. En lo económico se marca estabilidad, pero no está de más que te administres mejor.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 16 de abril?

Ese viaje que tanto tienes en mente podría cumplirse este año, así que vete preparando porque hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. En el trabajo traes una buena racha y se nota, pero nunca falta el amargado que te quiere arruinar el día. No te enganches y sigue adelante. Se abre una puerta interesante en el amor. En cuanto a salud, cuida más tu garganta y dedica más tiempo a tu cuerpo. Aguas con andar distraído, que podrías perder alguna pertenencia.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 16 de abril?

Si tienes pareja, descubrirás algo que no te gustará, así que piensa bien antes de reaccionar. Deja de arrastrar patrones que no te traen nada bueno, esto aplica para relaciones, amistad y trabajo. Cuídate de las envidias, no necesitas gente falsa en tu vida. Se marca el regreso de alguien del pasado, pero descuida que ya no significará lo mismo para ti. También vienen cambios de humor intensos. Aprende a canalizar lo que sientes.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 16 de abril?

Estos días andarás más sensible de lo normal, así que aprende a soltar, de lo contrario, no podrás avanzar. Se marcan amores intensos para los próximos meses, pero también una traición, así que abre bien los ojos. No dudes en buscar la opinión de esas personas que te quieren para tomar decisiones importantes. Se vienen días de nostalgia. En lo económico, cuida más tus gastos. Recuerda que la vida no es magia, sino constancia, así que actúa porque si tú no lo haces, nadie lo hará por ti.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 16 de abril?

No te obsesiones con gente que no te da tu lugar, aprende a soltar y avanza. Se marcan momentos de convivencia familiar que te ayudarán a reconectar con lo que es realmente importante. Abre bien los ojos porque se marca un chisme fuerte de una supuesta amistad, así que limpia tu vida de esas personas que no valen la pena. También cuídate de esas personas del pasado que regresan como si nada. Eso sí, aprende a vivir. Disfruta y diviértete, que la vida es corta, y no dejes que nadie se interponga en tus planes, porque el tiempo no regresa.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 16 de abril?

Recuerda que antes de iniciar una relación tienes que conocerte y saber qué es lo que quieres. Se viene una noticia que te sacará de tu zona de confort, procesa las cosas antes de actuar. Es posible que tengas alguna pérdida en el trabajo, pero no te claves que todo tiene solución. La comunicación será clave para solucionar tus problemas. Se vienen cambios importantes en cuestión de dinero y negocios, así que aprovéchalos.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 16 de abril?

Andas con el carácter medio filoso, aguas con lastimar a gente que no lo merece. Si tienes pareja, presta más atención y deja los celos de lado. En lo económico se marcan movimientos interesantes; podrías recibir un dinero extra que no esperabas, aprovéchalo. En cuanto a esa situación que no te deja dormir en paz, suéltala y sigue adelante. Se marcan oportunidades nuevas en el amor y lo laboral. No descuides a tu familia, que ellos son lo más importante que tienes. Se marca un período de tranquilidad y convivencia familiar que te servirá mucho para recargar energía.

¿Cómo sabes qué signo soy? Estos son los 12 signos del zodiaco, según tu fecha de nacimiento

El zodiaco está conformado por 12 signos, los cuales están asociados con los cuatro elementos: fuego, tierra, aire o agua. De acuerdo con la astrología, saber tu signo zodiacal puede servir para reconocer ciertos rasgos de tu personalidad y energía. Los signos se determinan por el día en que naciste; estos son los 12 signos del zodiaco y su elemento, según tu fecha de nacimiento:

